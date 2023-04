Brasil de vuelta: Alejandro Gutiérrez

Alejandro Gutiérrez Balboa

El liderazgo de América Latina se lo han disputado desde hace algunos años México y Brasil. Ambos países constituyen las economías más grandes del subcontinente y son los países más poblados. Gracias a la ceguera, a la ignorancia y estupidez de la dirigencia mexicana actual, hoy Brasil se encamina hacia un liderazgo mundial, no sólo latinoamericano.

Después de haber pasado 580 días en prisión, por delitos de corrupción y lavado de dinero, finalmente Luiz Inacio Lula da Silva logró que su sentencia fuera anulada por el Supremo Tribunal Federal, no por haberlo encontrado inocente, sino porque no se le respetaron sus derechos durante el proceso. Es decir, el viejo Lula (tiene 77 años) es un corrupto, a pesar de lo cual llegó de nuevo a la presidencia de Brasil en enero pasado.

Y Lula, en el breve período que lleva, ha efectuado varias giras internacionales: en enero fue a Argentina, en febrero a Estados Unidos y hace unos días fue a China. Próximamente recibirá al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Desde su toma de posesión, Lula dejó muy en claro un ambicioso programa de presencia, inversiones y presencia internacionales que ahora teje con minuciosidad.

Desde su pretensión de encabezar la lucha contra el cambio climático, en su viaje a China, ha declarado que los países ajenos, deberían dejar de proporcionar material de guerra a Ucrania y tácitamente se ha alineado a los intereses rusos en el conflicto, lo que le ha ganado el rechazo de varios países.

Lula no sólo inspiró y encabezó la fundación del Foro de Sao Paulo para proteger las dictaduras de Cuba y luego de Venezuela, también colaboró para constituir el BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), un grupo inicialmente económico y después de coordinación de políticas de diversas materias. Paulatinamente ha llevado a Brasil a alejarse del bloque de países no alineados a una injerencia cada vez mayor en temas mundiales. Lula quiere jugar en las grandes ligas.

Fue en el sexenio de Fox que México logró sobrepasar a Brasil en tamaño de sus economías. Ahora Brasil se ha recuperado, mientras México ahuyenta inversiones y deja pasar una oportunidad dorada, pues el “nearshoring” no se repetirá. Mientras un visible Lula da Silva anda de metiche hasta en donde no lo llaman, nuestra dirigencia es aldeana, disruptiva, corrosiva e insignificante, en un mundo muy competido, que cambia rápidamente y que no otorga nuevas oportunidades.