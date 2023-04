Pequeños dictadores: Roberto Mendoza

Roberto Mendoza

El presidente, ya lo hemos comentado, le gusta polarizar, sembrar el caos y el rencor para ver hasta donde lleva esa posición, además de dividir, al presidente le gusta atacar a través de la denostación y la condena, tergiversar el mensaje para que caigan culpas a quien él decida, en su discurso la mentira muchas veces se convierte en una media verdad y la verdad sufre siendo una mentira a medias.

Esta forma de ejercer el poder permea en la sociedad y por supuesto en los poderes. Al crear nuestra República nuestros próceres nos dieron instrumentos para mantener una sociedad con orden, tratando siempre de buscar el bien común y sobre todo la concordia y el diálogo. La estrategia mayormente electoral del presidente, está afectando en el largo plazo las decisiones de otros entes de poder como el legislativo, pues las leyes que de ambas cámaras emanan, no son de tipo coyuntural, como las decisiones de la presidencia, sino deberían de ser al menos semipermanentes, además se discuten entre 500 miembros de la cámara de diputados y 128 senadores, que son electos, en su mayoría, por el voto directo de todos. Entonces es de esperar que sus decisiones vayan encaminadas a mejorar la vida del país durante un plazo medianamente largo de tiempo.

En esta legislatura la número 65 lo que prevalece no es el diálogo, sino la imposición de la mayoría, así lo dijo, sin tapujos el senador Félix Salgado al hablar, que no discutir, acerca del nombramiento de los comisionados del INAI: “¿Cuándo se van a nombrar? ¿Sí saben cuándo? Cuando nosotros digamos, porque ahora nosotros somos la mayoría…”

Hay un último candado para modificar la Constitución, uno que se puso para que prevalezca el diálogo y la negociación, que tres cuartas partes de los legisladores se pongan de acuerdo, es un tope definitivo precisamente a cualquier mayoría.

En la Cámara de diputados, no hay acuerdos para las leyes que podrían ser más cruciales en la vida del país. Las sesiones siempre empiezan tarde, a veces con atraso de varias horas, porque en las instancias de decisión expedita, como son la JUCOPO y la Mesa Directiva la más de las veces no llegan a acuerdos. Hay consenso en procedimientos que no son sustanciales como las efemérides, que muy a menudo son más, que los dictámenes a discutir. La mayoría que pertenece al partido del presidente o se impone o no hay cambios y no le gusta discutir, mucho menos conciliar, por lo que en esencia, en las sesiones se aprueban leyes que, sin dejar de ser importantes, no tienen mucha trascendencia.

La semana pasada casi se ponen de acuerdo todas las fuerzas políticas, con excepción de Movimiento Ciudadano. Lo que pretendían y aún lo quieren, es frenar al Tribunal Electoral de la Federación para que de manera definitiva no pueda ni siquiera opinar sobre las decisiones internas de la Cámara de Diputados, ni de los partidos políticos, de esta forma, si hubiera algún abuso en alguna de estas instituciones, contra cualquiera, ya sea personas u organismos, no haya posibilidad de parar, corregir o castigar ningún atropello. Demostró que consenso si puede haber, pero para la arbitrariedad.

¿Qué pasó? Fue la sociedad la que les exigió que no se atrevieran a semejante acto, a que aún con la tentación no fueran igual de autoritarios… A lo mejor son iguales, les gusta imponerse, les encanta atropellar, no tienen pudor, ni quieren límites. Al fin si ya está sembrado el caos ¿Por qué no disfrutar de esos frutos represivos? Sí ya estamos polarizados ¿Porque decir no al abuso? Al fin, el otro abusa más. En un país donde la política de Estado es el ataque y la polarización, crecen los pequeños dictadores.