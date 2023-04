Consummatum est…: El Gallo 12

El Gallo 12/Con espolones de gallo

En cualquier torneo normal alrededor del mundo donde se practique del futbol profesional, en estos momentos estaríamos llorando el descenso de nuestro equipo, pero, afortunadamente, para nuestra causa, estamos compitiendo en el “torneo sub realista” de México, donde las reglas se cambian al contentillo de algunos cuantos que lo que menos privilegian es el aspecto deportivo.

Ésta es nuestra realidad y por lo pronto, como afición y como plaza nos benefició “el método de las multas” al mal accionar en la cancha durante tres años y lamentablemente como se vislumbra el horizonte seguiremos padeciendo a Caliente y asociados. Leímos en prensa nacional, de un señor, Ignacio Suárez, alías “El Fantasma” que no hay comprador alguno formado, ¿y cómo podría haberlo? Si argumenta, en la nota, que piden por la franquicia “65 millones de dólares y ni siquiera cuentan con jugadores de su propiedad”. Dicha cantidad se sale de toda lógica, que lo único que nos lleva a pensar es que no pretenden venderlo y friéguense los queretanos.

En cuanto al partido contra los Tigres, muy poco qué comentar, saltamos a la cancha, con lo menos peor que tenemos, y a pesar de la diferencia de planteles, se logró trabar el partido en media cancha, neutralizándose ambas escuadras para no permitir horadar ninguno de los marcos. Nos quedamos con un “par de roscas” y con un solo punto en la bolsa, llegando a 17 unidades y que por diferencia de goles, nos desbancó Pumas de la zona de repechaje, situación que quizá sea mejor, esto lo decimos, porque sería muy decepcionante estar matemáticamente en posibilidades de jugar un partido extra, por lo menos, y no hacerlo por tema del “descenso virtual”.

¿Qué sigue? Santos allá, Pachuca aquí y después dos largos meses de total incertidumbre, algunos días se dirá que el equipo se vende, otros días que no; algunos días se dirá que se lo llevan de aquí, otros que no, y bueno no faltarán aquellos que le echen la culpa, no a los directivos, sino a la “maldición del Corregidora” y hasta responsabilizarán a… la marca.