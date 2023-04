Pink Floyd: Gonzalo Flores

Gonzalo Flores/Infrasónico

Los días 9 y 10 de abril de 1994, la legendaria agrupación británica, Pink Floyd, se presentó por única y última vez en México. Para quienes asistieron, se trató de una experiencia sonora y visual suprema, aunque la alineación de la banda ya estaba incompleta con la salida del bajista Roger Waters.

En ese entonces, los boletos más costosos para asistir a su presentación en el Autódromo Hermanos Rodríguez rondaban los 400 pesos, mientras que los más baratos costaban 180 pesos.

Muy lejos de los costos que suelen cobrar para los conciertos actuales, incluídos los que Roger Waters ha ofrecido en el país, los más recientes, en octubre de 2022. Aunque la producción lo vale.

Una efeméride que se empalma con el trabajo que realiza el bajista actualmente, pues en semanas anteriores, publicó en su canal de Youtube, un avance del tema “Us and Them”.

Resulta que Waters, a propósito del aniversario 50 del álbum icónico ‘The Dark Side of The Moon”, ahora trabaja en la grabación de nueva cuenta de este disco, y del que dijo “no es un reemplazo del original, ya que obviamente, es irremplazable”. En eso estamos de acuerdo.

El músico agregó que a sus 79 años, hace una retrospectiva en busca de nuevos sonidos para una regrabación del álbum, con la experiencia adquirida en 50 años transcurridos desde su grabación original.

Este lunes, trascendió que el baterista Nick Mason, tras recibir una copia de este nuevo proyecto de Waters, consideró que “es absolutamente brillante”.

Además, comentó que está disponible para trabajar con Waters nuevamente al ser cuestionado por The Sun sobre una posible reunión de estos músicos. Con la muerte de Richard Wright y el distanciamiento entre

David Gilmour y Waters, sería lo más cercano a una reunión de Pink Floyd en la actualidad.

Por mientras, hay que esperar la liberación de esta nueva versión de The Dark Side of The Moon, ya que el propio Nick Mason asegura que “no es algo parecido al original, en cambio, le agrega algo especial”.