Pascua 2023

Celebramos la Pascua de este año 2023, hemos terminado los días de penitencia, de reflexión y nos encontramos en la gran fiesta del cristianismo, en la fiesta que da razón de ser a la religión que practicamos miles de millones de personas en el mundo entero. La Pascua, es ese paso que Jesús da de la muerte a la vida y que nos llena de esperanza en la vida de cada uno de nosotros, es el gran misterio de la fe en donde vemos como se vence a la muerte, como se vence a la soledad, como la luz del nuevo día ilumina las tinieblas de la oscuridad.

Cuando termina la Semana Santa, pareciera que muchas veces nos quedamos solamente con la imagen de un Cristo muerto en la cruz, o nos quedamos en la soledad del viernes santo, sin embargo la esencia de estas celebraciones es la Resurrección del Hijo de Dios, que nos llena de gran alegría, de fiesta, de colores, pero sobre todo de una gran esperanza.

Por mucho tiempo, las familias sanjuanenses celebraban la Pascua con gran alegría, era común, las grandes comidas por esta celebración, los paseos, los días de descanso luego de las conmemoraciones de la Semana Santa. La quema de los “judas” era algo tradicional en el centro de la ciudad, principalmente en la antigua calle de los infantes, hoy calle de Hidalgo, en donde el bullicio de las personas era parte de estas celebraciones.

El repique de las campanas de las iglesias, eran clásicos en el domingo de Pascua, llamando a misa, pero sobre todo, anunciando la alegría de la resurrección.

Hoy los tiempos han cambiado, a veces pareciera ser que no recordamos el sentido de la Semana Santa, pero es parte de lo que tenemos que hacer en estos momentos, sobre todo enseñar a las generaciones actuales lo que conmemoramos y lo que esperamos los que creemos en una religión como es el caso del cristianismo para que todo tenga una razón.

No me queda más que desearles unas Felices Pascuas de Resurrección, que este paso nos ayude a no perder la esperanza sobre todo en estos tiempos difíciles que tenemos por diversas situaciones, tenemos que salir adelante y tenemos que ser felices, que es la finalidad de toda vida.

MT