Un informe devastador para México sobre derechos humanos: Estrellas Rojas

El Departamento de Estado, de los Estados Unidos (EE. UU.) presenta cada año, informes en materia de Derechos Humanos (DDHH) a su Congreso, por mandato de la Ley de Ayuda al Exterior, la cual establece lineamientos en materia de política exterior con relación al desempeño de los países que apoya económicamente, y los cuales se comprometen a metas específicas por materia y, en general, a procurar el respeto de los derechos humanos y a mantener la democracia como sistema de gobierno.

Estos informes, se realizan desde hace 50 años. Se estudian aproximadamente sobre 200 países, este año se estudiaron 194.

México, como socio de EEUU, mantiene una estrecha relación con ese país, y tenemos una variedad de programas y apoyos, en los cuales recibimos recursos en dinero o especie, para objetivos específicos, y cuya aceptación por parte de nuestro país, legítima a nuestros vecinos del norte a evaluar los resultados de dichos programas, además de nuestra situación en materia de DDHH y democracia.

Algunos de estos programas versan sobre seguridad, combate al crimen organizado, medio ambiente, y recientemente, ya suscritos por el presidente López, de generación de empleos en el sureste mexicano y en materia de migración.

El informe del 2022 sobre México es devastador, pues, entre otros datos, señala que integrantes del Ejército, policías municipales y oficiales gubernamentales han atentado contra los DDDHH a través de diversos abusos en los procesos de impartición de justicia, persisten detenciones arbitrarias y homicidios, así como un incremento en masacres y desapariciones.

También señala una permanente persecución a periodistas desde el gobierno federal, que atenta contra la libertad de expresión y pone en mayor riesgo la integridad de quienes ejercen esa profesión.

En respuesta, AMLO descalificó el informe, lo llamó “bodrio” y criticó que el gobierno estadounidense realice estos informes sobre DDHH en todo el mundo, pues ellos no están exentos de violaciones a estos derechos y su gobierno también tiene fallas.

Vedant Patel, viceportavoz del Departamento de Estado, respondió al presidente que no se ha dicho que EE. UU. sea “el gobierno del mundo ni nada de este tipo” y recordó que los informes se realizan con aval de México, al aceptar los recursos de su país.

Más allá de si EE. UU. tiene, o no, la legitimidad para calificarnos, el contenido de los informes no se puede negar, México tiene los peores índices de violencia en su historia, las violaciones a los DDHH no han disminuido y la impunidad es desalentadora.

Nuestro gobierno debiera poner acento en mejorar las condiciones del país, en atender las deficiencias que no señalan y no en pelear con un socio al que le conferimos la posibilidad de calificarnos en la materia.