Nada como la victoria: El Gallo 12

El Gallo 12/Con espolones de gallo

En un lunes totalmente atípico, por fin con la sonrisa expuesta en el rostro, primero que nada, por la victoria de ayer en el Corregidora, después, porque vamos tranquilos a trabajar sin la monserga del “famoso horario de verano” que nos aceleraba la vida, también logramos cubrir el presupuesto de venta y vienen unos días de descanso. Definitivamente… “se alinearon los astros”, para seguir contentos todo el día.

Hacía mucho tiempo que no se paladeaba un partido así, con un triunfo sufrido, pero triunfo al fin; debemos confesar que cuando vimos el cuadro sin Balanta (35), con Mendoza (2) y con Torres (9) en él, supusimos un equipo muy disminuido, pero con el transcurso de los minutos vimos cómo se plantó defendiendo mejor, aunque chato al frente; Torres (9) definitivamente no tiene remedio, pero sí nos toca reconocer que Mendoza (2), desde el partido contra Cruz Azul ha jugado bien, incluso se ha incorporado al ataque y se ha visto más desenvuelto por su pradera, esperamos no haya sido “flor de dos días”; otra mención especial es para Barbieri (6) que contra “La Máquina” fue luz y sombra, primero porque metió el gol al 84´ que nos adelantó en el marcador, ya nos veíamos con el gane en la bolsa, pero después con una marca muy débil permitió el remate que a la postre significó el empate al 88´; y bueno, ayer fue el héroe al marcar el tanto que nos llenó de alegría, pero si él fue un héroe, Gil (1) fue un superhéroe, vaya atajadas que realizó para mantener su portería en ceros.

No queremos ilusionarnos del todo, pero hoy, sólo hoy, podemos decir: “Venga el que sigue”.

Un tema extra cancha que queremos tocar, es que ya se están manifestando quejas de supuestos abusos de la seguridad en el estadio, es una situación complicada, porque no negamos que puedan suceder, sin embargo más vale un par de “injusticias” que otro “5-M”. Soluciones: capacitación al personal, un Ministerio Público en el estadio que sancione de acuerdo a legislación y a quien argumente inocencia revisión de las cámaras (para eso son)… un VAR de tribuna.