La tauromaquia y la TV: Juan Carlos Sámano

Juan Carlos Sámano/El segundo aviso

A raíz de de la salida del aire de Canal Toros de Movi Star Plus el pasado 23 del presente allá en España, surge una gran pregunta en el mundo taurino: ¿Qué futuro podrá tener la fiesta brava con estos cambios de compañías encargadas de la retrasmisión de estos festejos? ¿Se logrará el objetivo de desarrollar nuevas generaciones de aficionados?

Casualmente llegó a mis manos “El epistolario taurino de Clarinero”, en donde precisamente, “El Maestro”, toca este tema. Haciendo mención, que desde hace muchos años, ya se viene manejando la cuestión de que la TV es enemiga de un festejo taurino, que los afecta en la taquilla, que es más cómodo quedarse en casa viéndolo por tv, etc. El hecho es que el que es aficionado de tendido no se quedará en casa viendo el festejo por TV, y esto está comprobado. Es aquí donde la nueva empresa Onetoro, deberá de desarrollar una perfecta plataforma de fácil acceso y costo, para que todos puedan acceder a ellas. El futuro de la Fiesta Brava depende en mucho de su difusión, y que a través de ella se vayan desarrollando nuevos aficionados con transmisiones de calidad y sobre todo bajo un entorno educativo y cultural.

Las generaciones de aficionados, hablo de verdaderos aficionados, esos que tienen en su haber un sin número de corridas presenciadas, esos, que por desgracia, se están perdiendo. Y qué mejor que a través de una celular, una TV, una tablet, una computadora puedas tener acceso a presenciar una corrida de toros, eso es, lo que a la larga, permitirá que la fiesta siga vigente, y dándolo por un hecho, los aficionados de tendido, esos seguirán asistiendo sin duda alguna.

Pasando a lo nacional, ¿Por qué Aguascalientes con su gran feria no permite más que solo transmisiones de radio? ¿Acaso la gente no asistiría a La Monumental por ver el festejo en TV? La gente y los aficionados seguirían asistiendo sin duda, y la difusión de dicha feria sería exponencial, solo falta realizar un análisis a fondo para determinar que la TV no es enemiga de la Fiesta Brava, al contrario, requerirá de ella para subsistir. Esa es mi opinión personal.