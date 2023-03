Como cadenas que te sujetan al desolador valle del dolor, así es la fibromialgia: Juan Carlos Arana Ruiz

Primera parte

Hablar de fibromialgia, sigue siendo aún con todos los avances en el conocimiento de ésta, un asunto por demás intrincado y difícil. Esto debido a que aún se carga el lastre del positivismo científico, sumamente limitado por el empleo de paradigmas reduccionistas y materialistas. Esto es, que el mundo científico no se termina de liberar de filosofías sofistas, para dar lugar a su plenitud en el ejercicio amplio de todas las disciplinas que integran a la Ciencia Médica y Biológica. Por lo que, para comprender la fibromialgia, y más aún abordarla como clínicos, sigue resultando un gran reto porque implica vencer las ataduras de los sesgos cognitivos que se aprendieron en la Educación Básica y se perpetúan a la Universidad. Poder enfrentarla, implica un genuino amor por el conocimiento y el ser humano que es un ente y no un grupo de órganos y tejidos inertes, simplemente animados por corrientes eléctricas.

La fibromialgia afecta entre un 2 a un 4% de la población mundial, se caracteriza por un grupo de síntomas (más que signos, por lo que es más difícil su aproximación) cuyo vértice es la disfunción principalmente de origen neuroendocrinológico, aún quedando en el limbo el papel del sistema inmune (sobre todo por la pobreza de nuestro conocimiento en su interrelación, más que la ausencia de involucramiento) .

Aunque actualmente la fibromialgia ya no se considera un diagnóstico “por descarte”, si es importante guardar prudencia a la hora de estudiar a una persona con dicha probabilidad. Especial énfasis he de poner en recordar que el 90% de cualquier diagnóstico está en la clínica, es decir, en un interrogatorio preciso y bien encaminado (anamnesis) y la exploración física dirigida. El diagnóstico de fibromialgia, puede presentarse como una enfermedad primaria o bien asociarse a enfermedades autoinmunes como lo son la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, la esclerosis sistémica, las vasculitis sistémica primarias, pero enfatizando el hecho de que la fibromialgia, NO ES UN FACTOR DE RIESGO para desarrollar ninguna de ellas, y padecer alguna enfermedad autoinmune, no necesariamente conducirá a fibromialgia, ya que la prevalencia es muy variable, pero puede ser tan alta como 32% en el caso de pacientes con lupus eritematoso sistémico.

Dr Juan Carlos Arana Ruiz: