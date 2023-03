Todavía con la resaca: El Gallo 12

El Gallo 12/Con espolones de gallo

A más de una semana del regreso al Corregidora, todavía no se nos quita lo “entripado” por el coraje de no haber conseguido el triunfo debido a la actitud timorata del equipo. No alcanzamos a comprender el porqué con un gol de ventaja al minuto 2, el cuadro se tuvo que echar para atrás a defenderlo, si se tenía el marco ideal para haber ganado y darle alegría a la afición, que honestamente, en esta administración, ha sido a cuenta gotas.

Hemos leído reacciones de todo tipo, como quien no estuvo de acuerdo en que viniera Ronaldinho a la reapertura del estadio, y pensamos que aun no han comprendido de que se trataba. Obviamente se intentó transmitir un mensaje al mundo de lo que es en realidad Querétaro, y la mejor manera fue contar con una personalidad de fama mundial afín al equipo, en verdad no veo otra manera de hacerlo de forma tan expedita como con la presencia del astro brasileño.

Mañana se reanuda la actividad en el Coloso del Cimatario contra un equipo que está levantando, si no en volumen de futbol, sí en la cosecha de puntos y seguramente vendrá a tratar de hacernos un gol y a cerrarse con un candado muy difícil de abrir con los elementos que contamos, pero esto es futbol y los partidos “hay que jugarlos”. Además, de que será otra prueba de fuego para la seguridad en el estadio, porque seguramente será un lleno hasta las lámparas, ojalá aprobemos este examen, ya que estaremos bajo la lupa de todo el país.

La resignación ha tocado a nuestra puerta y definitivamente damos por hecho que seremos el último lugar en la tabla de cocientes y pagadores de la gran multa que nos salvará del descenso y que nos reseteará a ceros; muchos dicen que esto aumentará el precio del equipo, si ya de por sí, se habla, de cantidades estratosféricas, no podemos imaginarnos a cuento llegará; y hasta el día de hoy, no se ven compradores que se lo estén disputando; si a eso le sumamos que el plazo para venderlo se fue hasta el 2026, pareciera que estamos condenados a seguir, literalmente, en un infierno muy… “Caliente”.