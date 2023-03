Siguen los cambios en Pulso GNP 2023: Gonzalo Flores

Gonzalo Flores/Infrasónico

Durante los últimos días, trascendió que la cuarta edición del Festival Pulso GNP cambia de fecha y se pospone para el mes de octubre próximo.

El festival internacional de mayor relevancia que se lleva a cabo en Querétaro, ha sido criticado por muchos amantes de conciertos, tanto del estado como del país, debido a que consideraron que el cartel no está a la altura de las tres ediciones pasadas.

Aunque todavía no se revela la fecha exacta, los organizadores han informado que será en el mes de octubre cuando se lleve a cabo la edición de este año. Mismo en el que habían anunciado un cambio de sede al Autódromo del Eco Centro.

Una decisión que, más allá del cartel, también pudo generarse por las obras que actualmente se realizan en la ciudad, como Paseo 5 de Febrero.

El cartel 2023 incluía 20 proyectos diversos. Entre los actos principales, se contempla a The War of Drugs, Kygo, Austin TV, Residente, La Gusana Ciega, Siddhartha, Moenia y Love Of Lesbian, junto a nuevos proyectos como Midnight Generation, León Benavente, Lasso, Bellakath, Celest, Clubz, Danny Ocean, Diamante Eléctrico, así como Gera MX, Los Muchachos y Michelle Maciel.

Los españoles de Love of Lesbian, sin embargo, han anunciado que se presentarán en solitario la misma fecha en la que se llevaría a cabo el festival, el 6 de mayo, en el Teatro Metropolitano.

Los organizadores mencionan que el cambio de fecha es por “cuestiones de logística y programación con nuestros talentos”, lo que podría significar que posiblemente haya modificaciones al cartel original, y la presentación de Love of Lesbian, quizá, sea un indicador.

Independientemente de qué proyecto pudiera agregarse al cartel, hay que tomar en cuenta que se anunciaron 20 proyectos musicales solamente, cuando un festival de la magnitud de Pulso GNP, presentó 28 artistas en su edición 2022 incluídos Gorillaz, Band of Horses, Hot Chip o The Dears.

Es decir, Pulso podría agregar aún más talento a la edición 2023. Eso nos gustaría pensar.

Solo nos queda esperar algunos meses para ver si OCESA nos sorprende, y que tanto el cambio de sede, como ahora de fecha, sean para que la edición 2023 esté al nivel de lo que esperan, principalmente los melómanos queretanos y muchos otros que visitan la entidad, gracias a este festival musical.