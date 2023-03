Sufrir un Duelo no es tener Depresión: Lucía Foyo

Lucía Foyo

Hola son Lucia Foyo y soy Psicóloga. Es importante diferenciar la depresión del duelo. La depresión es un trastorno mental que se caracteriza por la presencia de distintos síntomas; entre otros, un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, junto con una disminución o pérdida del interés o el placer por todas o casi todas las actividades que antes la persona realizaba y disfrutaba. En cambio, el duelo es el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida.

Cuando una persona sufre un duelo, en la mayoría de ocasiones no cumple criterios para diagnosticar una depresión y es por eso que es importante diferenciar ambos estados. Vamos a ver concretamente en qué se diferencian.

¿Cómo es su estado de ánimo? Puede que un familiar o alguien que conozcas haya tenido una pérdida reciente. El proceso de duelo es natural y no debemos reprimirlo. En este caso predominará el sentimiento de vacío y pérdida, con la ventaja de que irá disminuyendo en días o semanas, mientras que el Trastorno Depresivo Mayor se caracteriza por el estado de ánimo deprimido persistente y la falta de esperanza de obtener placer o felicidad.

Este estado de ánimo presente en el duelo se produce en oleadas, las denominadas «punzadas del duelo«, las cuales tienden a asociarse a pensamientos o recuerdos del difunto. En cambio, el estado de ánimo de una persona que sufre depresión es más persistente y no se asocia a pensamientos o preocupaciones específicas. Además, las personas que sufren un duelo pueden experimentar a la vez emociones positivas que no son características de la intensa infelicidad que sienten las personas con depresión.

¿Cómo son sus pensamientos? Una persona con duelo generalmente tendrá preocupaciones vinculadas a pensamientos y recuerdos del difunto; mientras que en una persona con depresión predomina la autocrítica y rumiación pesimista.

¿Cómo es su autoestima? Si convives con una persona que está sufriendo un duelo verás que su autoestima por lo general se conserva, mientras que si conoces a alguien con depresión, verás que frecuentemente tiene sentimientos de no valer para nada y de autodesprecio.

En ocasiones, la autoestima de una persona con duelo puede verse mermada por pensamientos de «haber fallado al difunto» (por ejemplo, no haberlo visitado con más frecuencia, no decirle lo mucho que lo quería, etc.). A su vez, si esta persona piensa en la muerte será posiblemente con la intención de «reunirse con él». En cambio, la persona que sufre un Trastorno Depresivo Mayor tiene pensamientos de muerte con el objetivo de poner fin a su vida, debido al sentimiento de inutilidad y de incapacidad de afrontar el dolor de la depresión.

Conocer qué es característico de cada uno nos ayudará a distinguir cuando la persona que tenemos delante está sufriendo un Trastorno Depresivo Mayor o un duelo. Y así podremos tratarla con mayor asertividad y ofrecerle una intervención más adecuada para la persona.

Si te encuentras o conoces a alguien que cumpla alguna de las características expuestas en este artículo, y consideras que necesita ayuda, estamos a tus órdenes.

