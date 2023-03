Regresamos al estadio: Enrique Álvarez

Enrique Álvarez

Después de un año de suspensión, el Estadio Corregidora abrirá sus puertas para disfrutar de futbol.

¿Qué aprendimos de este castigo?

La Liga Mx no aprendió nada. Hemos visto en tribunas de diferentes estadios peleas y malos comportamientos, y hasta el momento el Fan ID no ha identificado a un solo agresor que sea suspendido. El comportamiento de las autoridades de la liga solo esta diciéndole a los agresores que no pasa nada, que pueden seguir comportándose como hasta ahora.

En Querétaro espero que hayamos aprendido a acusar. Fueron muchos los avisos que tuvimos previo a la bronca monumental del 5 de Marzo. Sabíamos donde estaban quienes se pelean. Sabíamos donde están quienes lanzan bengalas a la cancha. Y se sabía que la seguridad no tenía capacitación. ¿Y que hicimos? Todos nos hicimos de la vista gorda. Cuando digo todos hablo de directiva, de autoridades y de la afición.

A partir de ahora debemos cuidar nuestro estadio, nuestro espectáculo, nuestro espacio. Y el aprendizaje debe de ir hacia todo nuestro entorno. Con mayor frecuencia nos llegan noticias de nuestra ciudad sobre peleas por falta de tolerancia. Incluso una de ellas, por un absurdo desacuerdo de tránsito, ya tuvo como consecuencia un fallecimiento.

Querétaro es una ciudad progresista. Y en cada uno de nosotros está que siga siendo un ejemplo para el país. Que el futbol sea la semilla para corregir lo que se ha venido haciendo mal y que a partir de ahora, con aprendizaje y consecuencias, seamos una ciudad mejor.

Por lo pronto, vayamos el domingo al estadio. Y hagamos del partido de futbol una fiesta de paz y diversión.