El 24 ya está aquí: Fernando Islas

Fernando Islas

Desde hace meses las famosas corcholata han estado presentes en los medios de comunicación, sus simpatizantes se han dado a la tarea de promoverles por cielo y tierra y aunque cada vez falta menos para la famosa encuesta, la realidad es que el duelo por la candidatura de Morena a la presidencia se reduce al canciller Ebrard y la consentida por la militancia obradorista, Claudia Sheinbaum. Mientras el ejercicio de consulta llega, veremos pasarelas de personalidades que se suman a proyectos a los que ni siquiera se sienten identificados, pero su apetito de vivir del erario público es tal que no tiene empacho de brincar de partido en partido, tomarse selfies como si no hubiera un mañana y pregonar que llevan décadas apoyando el movimiento encabezado por AMLO, aunque hace algunos años esos mismos señalaban, inclusive se burlaban del movimiento social que hoy busca transformar la vida pública del país.

En lo local, el personaje con mayor impacto por parte de Morena es el Senador Gilberto Herrera, que lo mismo te llena el Teatro de la República durante más de 4 horas, que recorre la comunidad con mayor marginación en Querétaro, siempre sembrando esperanza, con su principal semilla, la educación. Los azules también tienen lo suyo, y mientras a nivel nacional carecen de perfiles, gracias a que su ex candidato está prófugo, su ex presidente también anda lejos y su ex secretario de gobierno tuvo relación directa con Genaro García Luna, en lo local la disputa por la capital se centra entre un diputado que poco o nada ha hecho en casi dos períodos y la elegida por el gobernador.

Interesantes los meses que se avecinan, en la guerra, la política y el amor, en ocasiones, todo se vale.