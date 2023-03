Efectivamente… una golondrina no hizo verano: El Gallo 12

Con espolones de gallo

Los refranes populares tienen mucho de sabiduría y nuevamente no se volvieron a equivocar, hace una semana hacíamos la referencia a que “una golondrina no hacía verano” por el triunfo y porque Torres (9) anotó su primer gol en México; no podemos negar que estábamos emocionados por el cambio de actitud de nuestros jugadores y esperábamos que derrotaran al “odiado” San Luis, pero cuál sería, no nuestra sorpresa, sino nuestra desilusión, otra vez volvió lo timorato al cuadro; ya lo habíamos consignado, pareciera que en los dos partidos anteriores Gerk (que no Guerk) no había tomado las decisiones del parado y de los cambios, pero el viernes pasado pareciera que volvió a hacerlo y nuevamente regresaron las inoperancias; Hernández (14), excelente jugador pero no da para 76´, ¿Qué hacen en México jugadores extranjeros como Torres (9) y Duarte (11)?… de pena ajena; y si ya el torneo está tirado, mejor debuten chamacos de la sub 20.

Y no sólo en la cancha hay “joyitas”, nuestra pésima directiva no ve más allá de sus narices y no sabe leer el entorno, en vez de facilitar y tratar de garantizar el lleno el próximo 19 del presente, pone más obstáculos adicionales a los que ya hay para ir a ver un descafeinado partido: el rival, los malísimos resultados, “los refuerzos”, el día y la hora, los retenes que retrasarán el acceso al inmueble (no decimos que estén mal, lo que puntualizamos es que será tardado llegar), el Fan ID (forzoso y más para nosotros) y todavía oferta unos precios exorbitantes “invitando” a no asistir. ¿De qué se trata?

Quien aparentemente sí hizo labor para llevar gente al Corregidora fue Gobierno del Estado y se dio a la tarea de enviar invitaciones a quienes, su óptica, consideran los jugadores más emblemáticos en diferentes épocas y que han vestido nuestros colores. Suena el rumor de que se invitó a Ronaldinho y vendrá, ojalá no sea un ardid propagandístico y resulte en otra decepción para el aficionado que asistirá, quizá nada más por eso.

Estamos a tiempo, esperamos anuncien… el 2×1.