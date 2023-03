No todo es lo que parece: Hugo Lora

n el marco de la conmemoración del día internacional de la mujer, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Dicha modificación estipula que las empresas que incumplan esta condición pagarán una multa de entre 50 y 2,500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, desde $5,187 hasta $259,350 pesos. Pero ¿será que una multa sea la solución a un problema tan complejo?

Recordemos que la multa, según la Real Academia Española, es una “sanción administrativa o penal que consiste en la obligación de pagar una cantidad determinada de dinero”. Desde mi punto de vista las multas cumplen un fin preventivo y, para lograrlo, el monto de esta debe de ser lo suficientemente alto. En este caso, el rango de dicha multa es bastante amplio, pudiendo llegar a ser un castigo bajo, lo cual podría no hacerlo efectivo. Por otra parte, cualquier acción que no esté prevista en la infracción, pero resulte en efectos desfavorables para los sujetos a ella, no puede ser castigada, es decir, se espectro de acción es limitado.

En marzo de 2021, el Pleno de la Cámara de Senadores había aprobado una reforma a 13 leyes en la que se preveían soluciones más profundas en temas de brecha salarial entre hombre y mujeres. En dónde se contemplaban contratos colectivos; acciones como que los patrones estarían obligados a identificar y hacer del conocimiento de las autoridades las acciones que afecten este principio; pone como objetivo de la Política Nacional el diseño, implementación, ejecución y evaluación de medidas para fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres; entre muchas otras. Esta minuta se quedó congelada en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, presidida por el Dip. Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, de MORENA.

No nos dejemos llevar únicamente por los titulares, debemos de ir más a fondo en temas que son tan relevantes para el desarrollo de nuestro país y de los derechos de las mujeres.