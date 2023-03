Ganancias de la industria automotriz: Seth Pérez

Seth Pérez

México ha ganado mucho con la expansión de plantas de diversas marcas y su cadena de suministro en varios lugares del país. El anuncio de la apertura de Tesla ya comienza a traer ventajas para la zona norte y para todo el país. Tanto gobiernos locales como los habitantes de la zona, tienen una gran oportunidad para aprovechar la derrama económica que se traduzca en mejora en bienestar social.

Estas plantas no generan desarrollo humano directamente, son negocios y de no serlo así, no crecerían. El trabajo de la sociedad y gobierno, junto con otros sectores como la academia, la investigación y organizaciones de todo tipo, será unificar esfuerzos y crear planes para traducir esta derrama económica en otro tipo de ventajas y mejorar en infraestructura vial, hospitalaria, educativa, etc.

En el centro del país el crecimiento industrial ha dejado nuevos empleos, pero la infraestructura se planea con tiempo y requiere de trabajo conjunto. Las obras siempre causan molestia, pero debemos preguntarnos ahora ¿qué debemos hacer para planear el futuro para evitar contratiempos? Celebremos que también más plantas de autos eléctricos se están anunciando y podemos aprovechar para crecer el clúster en la materia. ¿Usted qué opina?