Asteriscos: Lupita Murguía, mujeres y Acueducto III

FUTURO POLÍTICO

Hasta finales de este año o primeras semanas del 2024, la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez, analizará si contiende para algún cargo de elección popular; mientras tanto, la panista aseguró que se encuentra en este momento de lleno trabajando en la encomienda que le hizo el gobernador, Mauricio Kuri. Esto último no le impidió encabezar un evento político ante más de 2 mil personas en el que mostró el ‘músculo’ que tiene. Lupita alzó la mano y tiene respaldo.

PENDIENTES

La secretaria Guadalupe Murguía se posicionó como la defensora de las causas de la mujer en el evento ‘Es tiempo de las mujeres’, donde predominó el color violeta y se enunciaron los pendientes en seguridad, equidad y oportunidades para la mujer. La funcionaria se catapultó como una de las aspirantes a la alcaldía de Querétaro, pero también se comprometió con una agenda que habrá de empatar con los férreos lineamientos de su partido y las libertades que exigen sectores de mujeres. Como funcionaria o candidata, ella tiene una tarea complicada.

DISCORDIA

Luego de que el panismo hidalguense exigió que se rechazara el proyecto del Acueducto III a Querétaro, la dirigente queretana del PAN, Leonor Mejía, dijo que ya dialogó con su homológa de Hidalgo para ponerla al tanto de la obra hidráulica. Pese a esto, el posicionamiento de los hidalguenses se mantiene firme: defenderán el agua para su estado y no aceptarán el Acueducto III hasta que no se garantice la disponibilidad del líquido para su entidad. Aún no hay consenso.