Conoce los 4 tipos de apego: Lucía Foyo

Lucía Foyo

Hola son Lucia Foyo y soy psicóloga, te comparto cuáles son los tipos de apego que existen y cómo influyen en nuestras relaciones con los demás.

A menudo las personas ignoran lo que es el apego o minimizan su importancia y, a la hora de la verdad, es algo que nos afecta a todos, que provoca que duelan tanto las rupturas y que sean tan duros los duelos, y que nos relacionemos con los demás según cómo ha sido nuestra infancia.

Teoría del apego: El estudio del apego se remonta a los estudios que realizó Freud, puesto que aquel constituye una relación emocional con otra persona en la que interfieren el consuelo, el placer y el cuidado, que deben fluir en ambas direcciones con la otra persona, ya sea pareja, familiar o amigo.

Apego seguro.- Según la etapa de la vida en que se encuentra una persona, el apego tiene una serie de características. De tal modo, en la infancia, el apego seguro implica que el niño es capaz de separarse de sus padres sin demasiados problemas. Asimismo, buscará la protección y consuelo de sus progenitores si tiene miedo y se mostrará muy contento cuando regresen tras haberlo dejado en el colegio o al cuidado de otros.

Los padres que educan con este tipo de relación a sus hijos juegan mucho con ellos y no crean relaciones de dependencia.

Apego ansioso y ambivalente.- Durante la infancia, los niños que poseen el ambivalente muestran desconfianza hacia los extraños, estrés y ansiedad cuando sus padres se marchan y, cuando regresan, no hallan consuelo y se muestran enfadados. Esta actitud provoca relaciones de dependencia y es uno de los más habituales en la educación de los niños, aunque no el más recomendable.

Durante la edad adulta, este estilo de relación con los demás se refleja en una mala gestión de las emociones y en rupturas frecuentes, de manera que estos adultos repitan el patrón infantil.

Apego evitativo.- Por lo que respecta al apego evitativo, esta es la postura que adoptan los niños que evitan a sus padres o que no buscan el contacto y el consuelo en ellos cuando tienen miedo o algún problema. A estos niños se les presta poca o nula atención y los más pequeños no llegan a desarrollarse teniendo confianza en sí mismos, sumidos siempre en la duda de si le quieren o no. Es el tipo de apego frecuente en las situaciones de padres ausentes o abandono.

En la edad adulta esto se traduce en la incapacidad de mostrar las emociones y evitar las relaciones de mayor intimidad, así como en personalidades inseguras y con baja autoestima.

Apego desorganizado.- Los niños con apego desorganizado tienen una mezcla de los anteriores. Ante sus padres se muestran confundidos o dubitativos e incluso es frecuente que terminen adoptando un rol de cuidadores de sus padres. En la edad adulta, les cuesta entablar relaciones afectivas profundas, por lo que suelen tener relaciones breves o volátiles.

Para conseguir el apego seguro en nuestros niños, lo cual contribuirá a la felicidad y bienestar en la edad adulta, es importante establecer una buena comunicación con los niños, enseñarles a mostrar y gestionar las emociones.

