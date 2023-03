El 8M en el deporte: Enrique Álvarez

Enrique Álvarez

El 8 de Marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Es una fecha que nos invita a la reflexión sobre la importancia del sexo femenino en nuestra vida y el ridículo papel secundario que le hemos dado a lo largo de la historia.

Aunque se ha avanzado mucho en materia de equidad de género, aún falta mucho por camino por recorrer.

No soy experto en el tema, por lo que no me internaré más en él, pero si deseo reconocer a las atletas mexicanas que han sobresalido en la historia del deporte mexicano.

LORENA OCHOA

A mi juicio, la mejor deportista mexicana en la historia. Dominó su disciplina llegando a ser la numero 1 del mundo. Decidió retirarse para disfrutar de otras facetas de su vida, pero la mayor muestra de su grandeza es que a la fecha, muchos años después de su retiro, sigue siendo embajadora de varias marcas que la patrocinaron en su etapa de alto rendimiento.

MARÍA DEL ROSARIO ESPINOZA

3 medallas olímpicas, dos de Juegos Panamericanos y 2 de Juegos centroamericanos son la cosecha de una carrera brillante en Tae Kwon Do. Hay muchas personas que la colocan como la atleta numero 1 de México, y aunque yo tengo otra visión, a nadie le discuto si quieren colocarla como la numero 1. Tiene todos los méritos.

PAOLA LONGORIA

Paola es la raquetbolista numero 1 del mundo. Su influencia ha derivado en que marcas importantes la patrocinen aunque su deporte no tiene una gran difusión. Quizá la sombra de su carrera, y no es culpa de ella, es que su deporte no es olímpico.

ANA GABRIELA GUEVARA

Campeona del mundo y medallista de plata, Ana Gabriela es simplemente la mujer más rápida de México. Sus logros trascendieron a la pista. Una carrera de ella transmitida por TV era capaz de detener al país entero.