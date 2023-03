Asteriscos: Acueducto III, restricción vehicular y marcha

DESCONOCIMIENTO

Mientras en Querétaro se realizó una rápida gestión ante la Federación para resolver las manifestaciones en oposición al proyecto del Acueducto III; en Hidalgo, el propio Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) se opone a la obra hidráulica que explotará los mantos acuíferos de la zona de Zimapán para trasladar agua a Querétaro. La secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, apuntó que la posición del panismo hidalguense es por desconocimiento del tema. Faltan consensos.

HOY NO CIRCULA

Por años, la propuesta de implementar el modelo de restricción vehicular ‘Hoy no circula’ se ha puesto sobre la mesa de las autoridades locales; ninguna se ha atrevido a aplicar la medida. La decisión no es sencilla, pues esta no sería una solución para mitigar la contaminación o reducir el número de vehículos en las calles. Para el primer caso, ya se cuenta con un esquema de verificación semestral y, para el segundo, se deben buscar alternativas de transporte, destacó el titular de la Sedesu, Marco Del Prete.

MARCHARON

Se hicieron escuchar. Su mensaje fue claro: no se pueden seguir ignorando sus demandas. Miles de mujeres salieron a marchar para exigir equidad, justicia y seguridad. La marea morada se dispersó por las calles del Centro Histórico de la capital queretana para expresar que “ya no tienen miedo”, que su voz se une a las de otras miles que ya no están para exigir justicia. Hubo pintas, daños a mobiliario urbano y a propiedad ajena.