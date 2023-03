No me felicites: Yamile David

Hoy es 8 de marzo y, a más de 100 años de la proclamación de este día, se siguen expresando ‘felicitaciones’; no estamos entendiendo nada. No es un día para felicitar a la mujer por lo maravillosa que es, por “ser el pilar de la familia”… no. Es un día para CONMEMORAR la demanda de millones de mujeres que desde el siglo XIX se manifestaron por el derecho al voto, mejores condiciones de trabajo, equidad, una vida libre de violencia y por nuestros derechos.

Se han tenido grandes avances, no podemos negarlo, pero aún hay MUCHO camino por recorrer. Las deudas históricas hacia las mujeres no se han saldado y lamentablemente la pandemia de COVID-19 significó un atraso de 10 años en los avances de igualdad.

Podríamos escribir todo un libro sobre esto, pero trataré de simplificar el tema para que todos podamos concientizar en ello. La lucha de las mujeres no es una lucha contra los hombres. Es una lucha que es de todos y para todos. Es un reajuste en donde la empatía debe predominar.

¿Cómo surgió y se ha desarrollado este movimiento?

8 de marzo de 1857, Ciudad de Nueva York, EUA: Las mujeres trabajadoras de la fábrica Textilera Cotton realizan una gran manifestación por las calles cercanas a la fábrica, para reclamar mejores condiciones de trabajo y la reducción de la jornada laboral. La manifestación fue brutalmente reprimida por la Policía, dejando un saldo de 120 mujeres muertas, unas por disparo de arma de fuego y otras quemadas en el incendio provocado en las instalaciones de la fábrica.

28 de febrero de 1909: El Partido Socialista de América designó el día en recuerdo de la huelga de trabajadoras del sector textil efectuada el año anterior en Nueva York. Coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer.

24 de octubre de 1945: La ONU promulga la carta fundacional donde habla de las "libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo , idioma o religión".

21 de junio de 1946 : Se crea la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) como el primer organismo intergubernamental mundial dedicado exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en todo el mundo.

10 de diciembre de 1948 : Declaración Universal de los Derechos Humanos, primer reconocimiento mundial de que existen derechos inalienables y libertades fundamentales que se aplican a todos los seres humanos.

8 de marzo de 1975 : La ONU conmemora el Día internacional de la Mujer.

19 de diciembre 1978: Se aprueba la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW), conocida como Declaración de los Derechos Humanos de la Mujer.

2 de julio 2010: Nace la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) para acelerar el progreso en la atención de las necesidades de las mujeres y las niñas de todo el mundo.

Así, cada año se han emprendido acciones desde diferentes espacios para seguir fomentando la equidad y garantizar nuestros derechos. Las voces de millones de mujeres se escuchan cada vez con más fuerza, ya no pueden callarnos y hoy es un buen día para recordarlo.