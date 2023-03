Antes de casarte te sugiero que hables de estos temas financieros: Lucía Foyo

Lucía Foyo

@soyluciapsicologa

Hola son Lucia Foyo y soy Psicóloga, Independientemente de que hablemos de una pareja heterosexual u homosexual, el matrimonio implica una serie de obligaciones y derechos entre ambas partes, incluidas las económicas. Antes de dar el “Sí” existen una serie de temas que se deberían de hablar en pareja.

Lo primero de todo es entender una cosa, no hay una respuesta correcta a ninguno de estos temas, y la solución será única para cada pareja, lo que funcione a una no necesariamente debe funcionar a otras. Pero no tener estos temas hablados, puede suponer causa de fricciones, peleas e incluso divorcio por falta de perspectiva entre ambos miembros de la pareja.

¿Cómo vamos a gestionar las finanzas? ¿Todo en una única cuenta común o cada uno con su cuenta corriente y tal vez una cuenta común para los gastos o tal vez estos repartidos entre las cuentas de ambos?

En caso de tenerlo separado ¿contribuirán cada uno con lo mismo a los gastos comunes o lo harán proporcionalmente al sueldo de cada uno?

¿Están dispuestos a endeudarse para una casa? ¿Y para un coche? ¿Y para vacaciones? ¿O tal vez prefieren ahorrarlo y pagar estos gastos grandes?

¿Qué valores y actitudes tienes hacia el dinero? ¿Son los dos ahorradores o prefieres ambos disfrutar inmediatamente de su sueldo? ¿O tal vez cada uno tiene una opinión distinta? Si tienes diferencias ¿cómo las van a gestionar para que estas no rompan la pareja?

¿Cómo prefieren gastar el dinero? ¿En viajes? ¿En ropa de diseño? ¿En coches de alta gama? ¿O tal vez prefieren restaurantes? ¿Les gusta ir a conciertos? ¿Cómo van a organizaros el dinero qué cada uno de ustedes gaste?

¿Va a gestionar uno de los dos el dinero o va a ser una responsabilidad compartida? Hay parejas en las que sólo uno de los dos gestiona el dinero, especialmente esto sucede en algunas culturas como la japonesa o la china en la que la mujer tradicionalmente gestiona el dinero, y le proporciona a su marido una cantidad. Si uno de los dos va a encargarse ¿le proporcionará algún tipo de informe a su pareja periódicamente?

¿Van a compartir todo o uno de los dos prefiere tener cierto nivel de intimidad financiera y decide lo qué hace con ese dinero sin darle cuentas al otro? ¿Hasta qué límite?

¿Espera alguno de los dos que el otro trabaje y lo mantenga o van a trabajar los dos? ¿Qué sucede si uno de los dos se queda desempleado? ¿O si uno de los dos decide optar por un trabajo que le guste más pero está menos remunerado?

¿Qué sucede si uno de los dos cambia de residencia por trabajo? ¿Si le ofrecen una promoción pero tiene que irse a otro país o a otra ciudad lejana? ¿Qué sucede si uno de los dos tiene un trabajo que le obliga a ir cambiando de residencia con cierta frecuencia (como son los militares)?

¿Han hablado de alguno de estos temas antes de tomar la decisión de casarse?

Te sugiero que lo hagas y te ahorres malos entendidos en un futuro.