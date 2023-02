Continuamos la defensa de nuestra democracia: Estrella Rojas

Estrella Rojas

Nuevamente los ciudadanos salimos a defender nuestro voto, nuestra credencial de elector y a las instituciones. La marcha le muestra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que tienen nuestro respaldo y confianza en que velarán por la democracia de México.

La gestión de López Obrador se ha caracterizado por atacar a las instituciones diseñadas para ser contrapeso al poder del Ejecutivo.

Primero quiso reformar la Constitución, para desaparecer al INE y dejar bajo su control la elección de los nuevos árbitros electorales. En respuesta, el 23 de noviembre de 2022, miles de mexicanos libres, marcharon en todo el país. Bajo las consignas #YoDefiendoalINE y #MarchaPorLaDemocracia, se exigió al presidente y a su Partido, respetaran a las instituciones electorales y nuestra democracia.

José Woldenberg, ex presidente del IFE (ahora INE), como único orador, señaló “Decimos no a la destrucción del INE, no a la destrucción de los institutos locales, no a la destrucción de los tribunales locales, no a la pretensión de alinear a los órganos electorales a la voluntad del gobierno, no al autoritarismo, sí a la democracia, sí a un México democrático”.

Pese a los ataques y descalificaciones a la marcha, por el presidente y sus huestes, quienes dieron “cifras oficiales” ridículas del número de asistentes, la presión ciudadana y la firme postura de la oposición, permitió que esta reforma no se aprobara.

El 15 de diciembre se aprobó la mayor parte del texto, quedando pendiente una pequeña parte sin consenso entre las mayorías de ambas cámaras.

Ante la aprobación del resto del Plan B, el pasado 22 de febrero, la ciudadanía hizo valer nuevamente su voz, manteniéndose firmes en su defensa al INE, que, en realidad, es una defensa a nuestra democracia, marchando nuevamente el domingo 26 de febrero, llenando el Zócalo de nuestra capital y aglutinando ciudadanos responsables y conscientes en prácticamente todo el país.

México esta despierto, movilizándose contra las acciones que pretenden regresar a esos tiempos autoritarios que no deseamos vuelvan, y la oposición estará a la altura de las circunstancias, para luchar para que nuestra democracia avance y de ninguna manera retroceda.

Brindaremos todo el apoyo a nuestras instituciones, sentirán el respaldo ciudadano para poder resolver con apego a la Constitución el bien para México. La Suprema Corte debe proteger nuestra democracia y el Presidente debe sacar las manos de las elecciones y respetar el voto de los mexicanos.