Sobre el caso García Luna

En los Tribunales del Distrito de Nueva York en Estados Unidos, finalmente se estableció la culpabilidad que recae en Genaro García Luna, Ex Secretario de Seguridad Pública en México. Un funcionario por demás polémico derivado de sus nexos con el crimen organizado en nuestro país, particularmente con el cartel de Sinaloa; personaje de la administración pública, que se desempeño como íntimo colaborador de ciertos ex presidentes mexicanos como Vicente Fox y Felipe Calderón. Como verá, estimada o estimado lector, volvemos a un estrado internacional que exhibe la vulnerabilidad de las instituciones y/o corporaciones al servicio del Estado. Estamos hablando de que la seguridad que nos incumbe a todos y todas, se ve comprometida por los intereses particulares de ciertos actores políticos en turno que han olvidado aquellas causas que verdaderamente afectan a los derechos fundamentales de la colectividad. Si somos realistas, este contexto no es una novedad. Lamentablemente, hemos normalizado la impunidad así como los actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, entre otras conductas tipificadas como delito, cometidos por quienes nos representan. Para nuestra suerte, el aparato de justicia que nos rige, dicta sentencias blandas, permisivas y una vez que han quedado firmes, los sentenciados escapan de los centros penitenciarios. Sin mayor variación, esta noticia que se dio a conocer el día de ayer en diversos medios de comunicación, se suma al conjunto de faltas a la legalidad en nuestra forma de gobernar. La pregunta es: ¿cuándo empezaremos a aplicar la ley?

Sergio Arellano

Asesor en Derechos Humanos

@siarellano5