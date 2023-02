Parte III : Regeneración urbana y gentrificación

Esta es la tercera parte del tema procesos de transformación urbana en México, anteriormente hablamos sobre la densificación, suburbanización, dispersión urbana, y la manera en que los asentamientos humanos se han ido transformando. Hoy hablaremos desde la regeneración urbana y la gentrificación.

El mecanismo que muchos gestores han utilizado para revertir la problemática originada por la dispersión que generó la suburbanización, es a través de procesos que desde una visión integral, proporcionen a estos enclaves las herramientas necesarias para generar las dinámicas que permitan revalorar el barrio. A esto se le conoce como procesos de regeneración urbana.

“ (La regeneración urbana)…no es una acción aislada que erradica, transpone y oculta un problema que sufre un área urbana, sino un programa integral que debe orientarse a atacar en muchos frentes el fenómeno del deterioro urbano y las causas y factores que lo originan. Una estrategia de regeneración urbana, como proceso dinámico, puede implicar acciones de rehabilitación, remodelación, renovación, mejoramiento, etc., pero no se limita a ninguna de ellas. Las encuadra en programas que abarcan no sólo lo físico ambiental, sino muy especialmente lo económico y lo social.”[1]

Los proyectos de regeneración urbana se han multiplicado por todas las latitudes, han tenido logros destacables en sitios que representaban verdaderos focos rojos para la ciudad. Sin embargo, este proceso de revitalización de los asentamientos puede convertirse en un arma de dos filos de no haber control suficiente en su implementación. Es posible que un proceso de esta naturaleza detone un fenómeno que ha surgido ya en muchos lugares del mundo, sin ser México la excepción, desde hace ya por lo menos medio siglo y que ha recibido el nombre de “gentrificación”.

Gentrificación es un anglicismo de la palabra “gentry”, que se refiere a una clase social perteneciente a la alta burguesía o nobleza. En este sentido podemos entender la gentrificación como un aburguesamiento de ciertos sectores de la ciudad. El término se le atribuye a Ruth Glass, socióloga germano-británica quien en 1964 lo utilizó para referirse a la expulsión de los habitantes de barrios pobres por gente de ingresos más altos a medida que estos sitios eran renovados y revitalizados.

En el siguiente artículo hablaremos más sobre este término y daremos algunos ejemplos de este proceso de transformación. Nos leemos en la siguiente.

[1] Centro operacional de vivienda y poblamiento, A.C. (COPEVI), Estudios de regeneración urbana, México D.F. Plan Director, 1976

SEMBLANZA

Romy Rojas Garrido.

Arquitecta queretana, egresada del ITESM Campus Querétaro, es presidenta del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de México (CONARED), además lidera la empresa Urban Linked Culture “ULC” que fundó en 2013.

Es Maestra en Desarrollo Urbano y Vivienda en países en vías de Desarrollo por la Universidad de McGill, en la ciudad de Montreal, Canadá y Maestra en Valuación Inmobiliaria e Industrial por el Instituto Tecnológico de la Construcción.

En los últimos 10 años se desempeñó en el servicio público en el Gobierno del Estado de Querétaro, y fue la primera mujer Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en la administración 2015-2021. Además de ser la primera presidenta de la Red de Secretarios de Desarrollo Urbano de México (REDSEDUM).