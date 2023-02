Pulso GNP 2023: Gonzalo Flores

Gonzalo Flores/Infrasónico

El anuncio del cartel de la cuarta edición del festival Pulso GNP con sede en Querétaro, ha generado opiniones encontradas. Las expectativas eran altas y para algunos, este año los organizadores, la empresa OCESA, no los ha dejado conformes.

Entre sus argumentos, señalan que en ediciones anteriores han presentado ‘headliners’ como MGMT, The Vaccines, Interpol, Wolfmother, White Lies, Band of Horses, Hot Chip y Gorillaz, estos tres últimos en la edición 2022, entre muchos otros conceptos musicales, por lo que consideran que el talento anunciado para este año, no está al nivel de las ediciones anteriores.

Tras un cambio de sede del Antiguo Aeropuerto al Autódromo de Querétaro, el 6 de mayo próximo, como headliners figuran Austin TV, Kygo, The War on Drugs, Residente, La Gusana Ciega, Siddhartha, Moenia y Love Of Lesbian, junto a nuevos proyectos como Midnight Generation, León Benavente, Lasso, Bellakath, Celest, Clubz, Danny Ocean, Diamante Eléctrico, así como Gera MX, Los Muchachos y Michelle Maciel.

Son 20 conceptos diversos que confluyen en este festival, que en sus tres primera ediciones, reflejaba una personalidad más apegada al rock y sus derivados, y que, para este año, los melómanos festivaleros opinan que se aligeró en su propuesta, al responder a las tendencias actuales.

Por ejemplo, The War on Drugs y Kygo, a mediados del año pasado tuvieron exitosas presentaciones en la CDMX. Austin TV vive su regreso a los escenarios tras 10 años de ausencia; Midnight Generation se presenta este 25 de febrero en el Auditorio BB y el 27 de abril en Echoes Festival. En 2022, también La Gusana Ciega y Love of Lesbian tuvieron presentaciones en solitario en Querétaro con gran éxito.

Así, Pulso GNP 2023 ofrecerá músicos experimentados junto a nuevos sonidos, aunque el público tendrá la última palabra para ver si se superan los 45 mil asistentes de la edición 2022. Por lo pronto, ayer comenzó la venta de entradas a través de la plataforma E-ticket.

Hay que tomar en cuenta que la edición 2022 contó con un total de 28 bandas, así que podría ser posible que los organizadores sumen algún talento adicional a los anunciados. Con OCESA todo puede pasar.

A quienes les fue muy bien y agotaron su fecha anunciada en Querétaro para el 19 de mayo son Los Bunkers, que se presentarán en el Teatro Metropolitano. Los chilenos abrieron una segunda fecha para el día 20.

Además, la agenda musical del estado continúa creciendo, pues Los Pericos, agrupación pionera de reggae rock argentino, anunció su regreso a tierra queretana para el día 30 de marzo con sede en La Glotonería.