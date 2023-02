Llegó la desmotivación y exceso de incógnitas: El Gallo 12

Con espolones de gallo

Nuestro equipo ya es un zombi, a ciencia cierta no se sabe el porqué de esa pésima actitud que nos mostraron el pasado domingo; ya lo decíamos si no le ganamos a Mazatlán habría que “dedicarse a otra cosa”; y vaya partido infumable que nos hicieron padecer.

¿Cuál será la razón de tal desánimo? ¿Cansados de los malos resultados? ¿Impotencia deportiva? ¿Ya no quieren a Gerk? ¿La Directiva no les cumple? ¿La falta de afición en la tribuna? ¿Todas las anteriores? Son incógnitas que como simples aficionados no nos podemos responder, sólo nos queda rumiar nuestra impotencia y coraje por ver cómo están acabando con la mística del equipo de nuestros amores, nunca hemos sido un “equipo poderoso”, pero si con… amígdalas.

Honestamente es desesperante, que esta inoperancia en todos los niveles y ahora el bajón en la actitud, nos estén posicionando como un equipo intrascendente, del cual, fuera de Querétaro, nadie se acordará si llegáramos a desaparecer de la Primera División. Semana a semana nos preguntamos, ¿para qué Grupo Caliente compró al equipo? La afición queretana no nos merecemos tanta indolencia para con nuestro club. Los queretanos hemos padecido muchos sinsabores a lo largo de los años; queremos a nuestro equipo; lo apoyamos en las buenas y en las malas; somos una afición entregada a sus colores y a su escudo. ¿Por qué esta forma tan mala de trabajar? ¿Qué hicimos para merecer este trato tan ruin?

Y de un “futuro comprador” ni sus luces, ¿nadie querrá “hacer trato” con Grupo Caliente?.

De los partidos, poco que hablar, la derrota en Monterrey nos salió barata gracias a la dosificación de Vucetich, y el empate de ayer… uf. Pero estos tristes resultados también nos llevan a otras interrogantes, ¿qué hacen extranjeros como Duarte (11) y Torres (9) dentro del club? ¿De verdad, no hay chamacos con hambre de oportunidad en la sub 20?

¿Será hora de “agitar la rama” en el cuerpo técnico? Lástima que en la Directiva… no se pueda.