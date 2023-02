Decepción tras decepción: El Gallo 12

Cuando creemos que nuestro equipo va evolucionando a favor, nuevamente nos cachetea el rostro con un golpe de realidad. Aquí hemos justificado al eterno capitán Mauro Gerk (que no es Guerk), sabiendo que cuenta con un plantel sumamente limitado, pero también tenemos que señalar que muchas veces no alcanzamos a entender sus juicios ni decisiones, y una de ellas, es el ingreso al cuadro titular de Mendoza (2), ya en la fecha antepasada habíamos comentado que “nos ponía los pelos de punta” verlo en la alineación inicial, y no pasaron más de cuatro días para que nos diera la razón, en el primer gol contra León, al minuto 15, un jugador más bajito que él le ganó el salto que no fue más allá de “una rebanada de pan Bimbo acostada” y nos “vacunan”, no sabemos si se dio cuenta de la pifia o no, pero para el segundo lapso hizo el cambio por Madueña (22) que no la había hecho mal. De las otras sustituciones ya no queremos ni hablar, “tan malo el pinto como el colorado”.

El parado del cuadro nunca pudo contener a “la Fiera” leonesa, hicieron lo que quisieron con nosotros, la inoperancia de todas las líneas nos hacía taparnos la cara de, pena, coraje, vergüenza y desánimo. Ya no sabemos para donde hacernos, nos llueven, burlas, sornas y reproches de irle a este equipo y pues ni modo, a aguantar “la carrilla” porque a pesar de todo y todos (incluyendo la pésima directiva) seguiremos apoyando a nuestro Club, como ya se ha dicho muchas veces, por lo menos tenemos equipo en Primera División.

En un lapso de 10 días, a partir del próximo miércoles, enfrentaremos tres partidos, dos de visita y uno de local, la lógica dice que perderemos inexorablemente contra Monterrey, que si no le ganamos a Mazatlán en el Corregidora deberíamos dedicarnos a otra cosa y que en Aguascalientes contra Necaxa podríamos “cerrar el círculo” y ganar de visitante, porque fue el último rival con el que lo hicimos, en ese momento habrán pasado más de tres años, rompiendo así “la maldición”. Bueno, eso dice la lógica… ¿Qué dirá el futbol?