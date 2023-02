No más vueltas continuas: Raúl D. Lorea

Raúl D. Lorea

La “vuelta continua a la derecha” fue una estrategia para agilizar el tránsito vehicular cuando empezaba a incrementar la cantidad de autos en los semáforos. En algunas ciudades sigue vigente pero en otras simplemente se eliminó.

En Querétaro, las vueltas continuas a la derecha se han suprimido en su mayoría desde hace varios años, a pesar de la resistencia de los automovilistas que siguen “aplicándola”. Sin embargo, basta ver el señalamiento y confirmar que claramente dice “Sólo con luz verde”.

La razón de esta modificación en la dinámica de movilidad es que olvidamos la premisa más importante: CON PREFERENCIA AL PEATÓN.

Y es que, como lo mencioné al inicio de esta colaboración, la vuelta continua fue para el tránsito vehicular, no para los peatones, hoy por hoy, en este proceso de cambio cultural, los peatones llevan preferencia y en muchos cruceros la vuelta continua no sólo pone en riesgo su integridad sino que también complica los cruceros viales de forma que a veces no se generan espacios de tiempo para que crucen con seguridad.

Uno de los objetivos que se deben tener desde las gestiones gubernamentales es “humanizar la ciudad”, con ello, la preferencia a peatones, la perspectiva de género, la accesibilidad universal y el entorno seguro para menores de edad, deben ser los principios que rijan al espacio público, buscando con ello un mayor confort y seguridad para todas las personas que transitan día a día sin automóvil y que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.