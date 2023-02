Casi, casi…: El Gallo 12

Con espolones de gallo

Por más que queramos, no podemos evitar que el sentimiento y la pasión por nuestro equipo le ganen a la razón, y ayer fue una dura prueba para el entendimiento; ya festejábamos romper la maldición de no ganar de visitantes por casi tres años; creímos que se nos hacía el milagro; dejamos de lado que nuestro plantel no da para más; nos hicimos ilusiones; incluso empezamos a mandar capturas de pantalla con el resultado a muchos de nuestros detractores; abrimos el “champagne de la felicidad” y vaya “golpe de realidad”, Las Chivas nos ubicaron, y a pesar de que en gran parte del encuentro los dominamos, nuevamente no nos alcanzó y nos vacunaron empatándonos ya en tiempo de compensación.

En el cuadro presentado, entendemos que es lo mejor que tenemos, ya sin Rojas (27) (nos quitan lo sobresaliente), en su lugar apareció Guzmán (3) que no lo hizo mal; lo que sí nos puso “los pelos de punta” fue que hayan sentado a Madueña (22) y haya entrado Mendoza (2), afortunadamente, esta vez, no cometió su clásica pifia que nos costara algún gol; de la media de contención poco que reprochar, la verdad que López (7) y Hernández (14) hacen bien su trabajo, aunque sí tenemos que achacarle al segundo, que en el gol del empate, perdió la marca; por los costados Barrera (18), que literalmente “se la raja” en cada encuentro y Rivera (23), quien aunque no juega mal, está muy lejos de ser el “armador” que se necesita en todo cuadro; ya por último, en la delantera, parece que Torres (9) está siendo una decepción, ese número le queda muy grande y Sepúlveda (15), firme en lo que ya nos tiene acostumbrados, voluntarioso, pero sumamente errático a la hora de rematar.

En cuanto a los cambios, Zuñiga (19) entró y nos pareció que tuvo muchas oportunidades para hacer contragolpes, pero se enredaba con el balón; Duarte (11) y Ayón (26) ingresaron a nada; y Barbieri (6) a tratar de mantener el triunfo, obviamente no se consiguió.

Ésta fue la historia de un partido que nos hizo soñar por unos minutos, nada más que agregar… tan, tan.