Cambio social: Gonzalo Flores

Gonzalo Flores/Infrasónico

Por primera vez, la Academia de la Grabación incluyó en la 65 entrega de los premios Grammy, celebrada este fin de semana, un galardón especial al mérito de la mejor canción para el cambio social.

La música, más allá de un factor de diversión, es un catalizador. Esto, da la oportunidad de reflejar problemáticas sociales que se viven en todos los países.

Shervin Hajipour fue el elegido para obtener este nuevo galardón con su tema ‘Baraye’. El compositor iraní lanzó la canción en septiembre del año pasado después de la muerte de la joven de 22 años, Masha Amini, bajo custodia de la policía ¿moral? de aquel país, por no usar el hiyab. Una situación que generó diversas protestas y manifestaciones en el mundo.

En dos minutos y medio, el cantante retrata la desazón por esa y otras injusticias que enfrentan en Irán, pero que bien pueden suceder en cualquier parte. “Por mi hermana, tu hermana, nuestras hermanas/ por cambiar las mentes oxidadas/ por vergüenza, por la pobreza/ por la falta de una vida normal…”, es parte de la entonación melancólica.

Pero la composición encaminada a la reflexión social no es nueva. Lo hizo John Lennon con ‘Imagine’; también Pink Floyd con ‘The Wall’; igual Michael Jackson con ‘We are the world’; lo ha hecho Ska-P con ‘El vals del obrero’; Manu Chao con ‘Clandestino’ y Molotov con ‘Gimmie tha Power’ o ‘Hit me’, entre un centenar más.

La conciencia puede entrar por los oídos. Pero profundizar en una mejora social es una decisión personal. Más ahora, cuando predominan sonidos efímeros, canciones desechables. Y está bien escuchar música para bailar y divertirse, pero también puede ser un medio para mejorar como seres humanos y sociedad.

La industria lo permite. En la misma entrega se celebró el 50 aniversario del hip-hop con diversos exponentes del género que también se ha utilizado para denunciar la opresión social y las injusticias. Hubo también exponentes que defienden la diversidad de género.

Quizá, la clave está en saber escoger lo que entra por nuestros oídos y no solo consumir lo que dictan las modas musicales.