La gobernanza urbana, desafío en México

Matías G. Durán Quintanar

En un país con una población urbana en constante crecimiento, la gobernanza urbana es un tema de gran importancia. Los retos que enfrentan las zonas metropolitanas y sus gobiernos son muchos y en mi opinión, podemos resumirlos en 4 puntos: desarrollo económico, calidad de vida, accesibilidad a servicios básicos y sostenibilidad ambiental.

La gobernanza urbana es pilar del desarrollo económico. La inversión en infraestructura y servicios de calidad es esencial para atraer inversiones y fomentar la creación de empleo y la actividad económica. Si las zonas metropolitanas no cuentan con una buena gestión y planificación, no solo no se atraen inversiones, sino que también se obstaculiza el crecimiento económico del país.

Además, la gobernanza urbana es fundamental para la calidad de vida de los habitantes de las zonas metropolitanas. Por ejemplo, la coordinación intermunicipales para implantar políticas de movilidad inclusivas. La accesibilidad a servicios básicos como el agua potable, la electricidad, el transporte y la salud son elementos esenciales para garantizar una vida digna.

La sostenibilidad ambiental es otro aspecto crucial. La gestión adecuada de los residuos, la protección de los recursos naturales y la regulación de la contaminación son elementos esenciales para garantizar un futuro sostenible para las zonas metropolitanas de México.

La gobernanza urbana debe garantizar no solo un presente habitable, sino también un futuro sostenible para las generaciones futuras.

MT