¿Cómo tener una buena relación con mis emociones?: Lucía Foyo

Lucía Foyo

Hola son Lucia Foyo y soy Psicóloga. Estas ideas y pautas te ayudarán a tener una relación adecuada con tus procesos emocionales.

Hablemos acerca de lo que son nuestras emociones, y de cómo tener una relación sana con ellas. La relación con las emociones no tiene que ser blanca o negra, es decir, no hay que ser extremistas y erróneamente pensar que siempre debemos sentirnos bien, o que si nos sentimos mal no podemos sentirnos bien. Partiendo de esta idea, pasemos a ver algunas claves sobre cómo tener una buena relación con las emociones.

Es lógico que, en la mayoría de los casos, tengamos que aprender a manejar las emociones que nos generan incomodidad. Para algunos, quizás las emociones muy fuertes sean incómodas, y para otros no tanto, y que para algunos las emociones simples sean generadoras de malestar, y para otros no tanto.

¿Qué se puede hacer cuando estoy sintiendo una emoción que me es muy incómoda? Manejar una emoción que nos hace sentir así es más sencillo de lo que parece.

Primero que nada, debes tener muy claro que una emoción es solo una emoción, y que es temporal; una emoción no puede ser más grande que tú, porque te pertenece, vive dentro de ti. Teniendo esto muy claro en mente, entonces podemos pasar a no juzgar y aceptar la emoción incómoda que estamos experimentando y así cuestionar: ¿Qué me quiere decir esta emoción? ¿Por qué está aquí? ¿Qué quiere que vea?

Una vez que logramos entender que nuestra emoción es temporal y que no es nosotros, y somos capaces de no juzgarla para poder cuestionarla y de encontrar respuestas, y entender por qué esa emoción se está haciendo presente.

Una emoción no se hace presente sólo porque sí; esta tiene el propósito de ayudarte a entenderte y hacerte saber qué te hace bien y qué te hace mal, para, en base a tus emociones, crear una relación más armónica contigo, honrando lo que verdaderamente quieres y eres.

La clave para tener una buena relación con las emociones es no juzgarlas. Entender que son parte de ti y de tu desempeño en el mundo. Si te sientes triste, está bien. Si te sientes feliz, está bien. Si te sientes abrumado, está bien. Si te sientes eufórico, está bien.

Claro que esto no es justificación para no trabajar en ti, y crear los cambios necesarios en tu vida para vivir de la forma en la que quieres vivir, no porque sentirte triste este bien, ello significa que no puedas o tengas que hacer nada para salir de ese estado de tristeza; simplemente es importante el no juzgar tu tristeza y aceptarla, pues ello te posicionará más rápido como el responsable de la misma, lo cual te catapultará a un nuevo comienzo más rápido, a crear soluciones de manera más rápida.

Para concluir, es importante mencionar que se debe trabajar en la Inteligencia Emocional, para tener un mayor control de nuestras emociones y de la manera en la que nos relacionamos con ellas.