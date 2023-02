Hay que voltear al basquetbol: Iván Torres

Iván Torres/Rotaciones

Yo quiero mucho a los Gallos Blancos del Querétaro sin embargo, lo que ha pasado (tradicionalmente) con el equipo en los últimos años, me ha llevado a pensar en la otra alternativa deportiva en nuestra ciudad.

El basquetbol y el equipo de los Libertadores de Querétaro que juegan en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, LNBP y actualmente en la Champions League o Liga de la Américas, representando a México a nivel continental.

He trabajado en los dos proyectos y trabajo actualmente con Libertadores, conozco desde las entrañas a los dos equipos, el de futbol y ahora el de basquetbol. No me detendré a platicar sobre Gallos, pero sí hablaré del auge que lleva el club naranja y azul. Puedo comparar y sin temor a equivocarme, estamos ante un equipo puede ser el Tigres, el Rayados o el América del futbol. Actualmente Libertadores tiene al entrenador de la selección mexicana en sus filas, Omar Quintero, dirigiendo ante los mejores representantes del continente, sí aquí, en el Auditorio Arteaga, con un equipo de ensueño, por nombrar a alguien, está el ex NBA Jorge Gutierrez, figuras del baloncesto nacional como Gabriel Girón, Daniel Amigo, Diego Willis, Paul Stoll, Irving Ávalos, J.J. Ávila, de los extranjeros, Ysmael Romero, le dicen el “Cubanazo”, el colombiano Juan Tello, seleccionado de Dominicana, Víctor Líz, Scott Burrell, entre otros que están dando vida a un proyecto que puede ser campeón nacional en breve y llegará muy lejos a nivel continental.

En breve el baloncesto femenil seguramente verá llegar a grandes niveles con las Libertadoras que el año pasado llegaron a la semifinal de zona. Hace una semana presentaron al español Iván Deniz, que siguiendo con la comparación es como tener al Tuca Ferretti, al “Piojo” Herrera, a Vucetich pero del basquetbol. Deniz hizo campeón tres veces a Mexicali, llegó 14 ocasiones a playoffs, ha dirigido a la selección mexicano y es considerado el 1 o 2, de los mejores entrenadores de nuestro país.

Sí está bien que nos tronemos los dedos por volver a ver futbol en el Corregidora, pero hay que voltear al Arteaga porque se vienen grandes noticias y logros para el basquetbol de nuestra ciudad. ¡Habrá Ruido en Querétaro!