¿Por qué debería interesarnos Ucrania?

El próximo 24 de febrero se cumple un año de la invasión de Rusia a Ucrania. El mundo entero ha sido testigo de la lucha y resistencia de un país con fortaleza y con recursos que son de interés mundial; la agricultura, su ubicación geográfica, entre otros.

Imágenes de la gente tratando de resistir, la figura de Zelenski, un presidente que ha salido a dar la cara de frente, con valentía. El posicionamiento de diferentes países y recientemente la entrada de tropas de Estados Unidos, han mostrado algo que no veíamos tan de cerca y de lo cual no podemos ser indiferentes.

Seguro no te parece bien lo que está pasando, pero también seguro crees que eso pasa “muy lejos de aquí” por lo tanto, continuas con tu vida y de pronto sigues noticias, pero no crees que sea algo que te incumba, pero te incumbe, nos incumbe a todos.

Ucrania es uno de los productores de cereales más importantes del mundo. Allí se cultiva y exporta principalmente trigo, maíz, cebada, por esto es llamado “el granero del mundo”. A nivel macroeconómico, la inflación de los productos ha ido en aumento por la baja en la producción y exportación de los mismos, pero no solo la economía es importante. Más de un millón de personas (niños, niñas, mujeres, hombres) han tenido que migrar.

¿Alguna vez has imaginado vivir una circunstancia como la de Ucrania? imagina que de un día a otro deciden invadir Querétaro y los habitantes de la capital debemos dejar TODO para desplazarnos a otros sitios y sobrevivir. Una invasión territorial es algo injusto, doloroso, es una agresión a la soberanía, es un crimen sin sentido.

Según datos de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, las cifras oficiales de civiles muertos ascienden a 6702 y otros 10,321 han resultado heridos desde el 24 de febrero del 2022, entre ellos 419 niños, pero aseguró: “sabemos que el número real de víctimas es mucho mayor”.

Las operaciones humanitarias no se están dando abasto, a pesar de los miles de voluntarios. Los ataques a las redes de energía, a edificios sanitarios, a las escuelas, son cada vez más frecuentes. Es evidente que se requiere de mayor apoyo internacional.

No podemos ser indiferentes al dolor ajeno. No solo porque la economía internacional está sufriendo un revés, sino porque además, hay vidas que se pierden injustamente. Hay pobreza y dolor que en pleno siglo XXI acapara los titulares de los noticiarios en todo el mundo y que a pesar del eco, no causa el mas minimo efecto.

Aunque geográficamente la distancia sea grande, no puede serlo la falta de empatía. Ucrania debe importarnos como seres humanos, por un tema de justicia, de derechos, de humanidad.

Cómo podemos ayudar: hay organismos internacionales como la cruz roja o médicos sin fronteras que ofrecen apoyo a países en guerra y que necesitan apoyos en especie o donativos en efectivo. Pero me parece que no solo se puede ayudar donando… también puedes hacerlo generando conciencia sobre el tema en tu metro cuadrado. Dejar la indiferencia y abordarlo con conciencia, entendiendo que nada está lejos.

Aquí un par de opciones:

Hay diferentes organismos internacionales que ofrecen apoyo en guerra y que necesitan de donativos como: https://eacnur.org/es

Únete a campañas: Sergio Jaramillo, ex comisionado para la paz en Colombia, encabeza una iniciativa para levantar la voz en América Latina, la denominó “Aguanta Ucrania” puedes encontrarlos en IG como @AguantaUcrania

Dejar la indiferencia y abordar las situaciones con conciencia, entendiendo que nada está lejos, solo lo está aquello que conscientemente ignoramos. Pareciera poco, pero hablar, compartir y sobre un tema tan delicado, puede mover más de lo que imaginamos.

Lo digo siempre, somos ciudadanos del mundo, que unidos podemos hacer girar el centro de la tierra.

