San Juan del Río, pueblo de indios

Cuando comenzaba a escribir la presente colaboración, me quede pensando en la fiesta que este fin de semana se realiza en la ciudad de San Juan del Río, que es la llamada “Fiesta de los Naturales”, es decir la fiesta que realizaban los naturales, o más bien llamados “indios” en honor de la Virgen de Guadalupe y que ha quedado presente hasta el siglo XXI.

Hablando de los naturales, necesariamente tenemos que hacer mención del pueblo de indios que era San Juan del Río, ya que desde su fundación la actual ciudad tuvo esa característica en razón de tener una población mayoritariamente indígena y la población criolla y española que se fue asentando en esta región, más sin embargo la presencia indígena predomino y predomino de una forma muy importante, obligando a una sana convivencia entre los conquistadores y la gente que era natural de la región.

En lo personal me llama la atención esa convivencia que por durante siglos se dieron en el pueblo; como he comentado en anteriores ocasiones lo podemos todavía ver en las casas de nuestra ciudad, por ejemplo, las casas de la calle de Cuauhtémoc, en donde tenemos casas de españoles y casas de los indígenas de manera continua. Eso sí, no cualquier indígena, porque se ve en las construcciones la importancia de las personas que vivían en ellas, ya que, por ejemplo, encontramos formas indígenas labradas, mascarones e incluso iniciales de los propietarios.

La portada de la actual Parroquia de Santo Domingo y la Parroquia de San Juan Bautista, poseen elementos labrados indígenas, entre ellos mazorcas de maíz, glifos y algunos otros símbolos que identifican a los naturales sanjuanenses.

Desafortunadamente cada día se pierden algunos elementos e incluso la memoria de nuestros orígenes, por ejemplo de la fieste de los “Naturales” que era de una gran importancia hasta mediados del siglo XX, en donde incluso era un factor de convivencia con familias de lugares lejanos como Amealco o Tequisquiapan, hoy en día solo se ha reducido al festejo popular de los habitantes del centro histórico de San Juan del Río.

Así las cosas, tenemos que trabajar para recuperar mucho de lo que hemos sido, de no borrar nuestra memoria histórica y de poder tener un futuro más prometedor sabiendo nuestros orígenes y nuestra forma de desarrollo. Así entenderemos a la sociedad que actualmente habita nuestra noble tierra.

MT