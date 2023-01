Ambiente político, en su punto: Fernando Islas

Fernando Islas

Que fin de semana tan agitado el que acaba de pasar, por un lado Coahuila vivirá una situación atípica, ya que el candidato del partido obradorista lleva como candidato a Armando Guadiana, quien como senador se le ubica más por polémico que por su trabajo legislativo, mientras en el partido del trabajo va el reconocido ex sub secretario de seguridad ciudadana, Ricardo Mejía, quien es plenamente identificado con el movimiento de izquierda que llevó a López Obrador a ocupar la silla presidencial, sumado a este escenario, no debemos perder de vista a la oposición conformada por el prianismo que ve en este estado, una oportunidad única de no perder todo este 2023.

Por otro lado en el Estado de México el banderazo de salida por parte de Delfina Gómez, marca el inicio del fin para la hegemonía de más de 90 años del partido tricolor, es claro que Morena se llevará el triunfo en esta entidad, hace 6 años el triunfo le pertenecía a la maestra y los ya conocidos vicios electorales, le arrebataron de forma fraudulenta su triunfo en las urnas.

Mientras tanto en Querétaro, el Senador Gilberto Herrera dió catedra en el Teatro de la República, junto a un grupo de expertos en el tema del agua, durante más de 4 horas, un recinto lleno, escuchó la problemática que rodea al vital líquido y las alternativas que existen para seguir manteniendo este derecho humano a salvo. Ni con porros pudieron detener el evento del Dr. Gilberto.

¡Tiempo al tiempo, los aires son de cambio!