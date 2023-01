¿Nos podemos ilusionar?: El Gallo 12

El Gallo12/Con espolones de gallo

Habrá que reconocer que el cuadro y el partido que se le presentaron al América dejaron buen sabor de boca, nos gustó la línea defensiva, Balanta (35) dio un partidazo en la central, Madueña (22) cumplió por derecha, Fernández (4) con un número importante en los dorsales no desmereció y Rojas (27) ya nos tenía acostumbrados a buenas actuaciones por izquierda. La media cancha mucho más equilibrada y nos agradaron los cambios, se nota que hay más variantes que el torneo pasado. Ya en la delantera vimos cosas interesantes con las llegadas de Zuñiga (19). El que se “escondió” y nos quedó a deber fue Barrera (18) con muy poca participación. Y no nos olvidamos de mencionar a Gil (1), que sacó, literalmente de la línea un gol cantado.

En resumen, nos regalaron un buen partido de Reyes, sin embargo, no queremos “echar las campanas al vuelo”, porque no podemos quitarnos de la cabeza el torneo pasado, cuando nos ilusionaron, en aquella supuesta racha, cuando se le ganó a Tijuana, luego se dio un gran juego, precisamente contra las Águilas, aunque se perdió, sí nos llegamos a emocionar, sin embargo, después ya no se ganó un solo partido en todo el torneo. Puebla, con un desmantelado equipo y con nuevo Técnico, parece, en el papel, un excelente sinodal para ver qué podemos esperar de este plantel y si por fin acabaremos con la mala racha, ya de 47 partidos, de no poder ganar de visitante.

Las cosas en la Directiva parecen mejorar un poquito en lo que a comunicación se refiere, por lo menos nos obsequiaron un vídeo de presentación de los supuestos refuerzos e iniciaron una interesante campaña tomando en cuenta que Querétaro no es sólo la capital, son 18 Municipios y por fin se acordaron de eso. Hay rumores de la llegada de Nacho Palau como “refuerzo” de la gente de pantalón largo, esperamos que sea para bien y retire el ostracismo hacia la prensa y la afición.

Puede no gustarnos, el plantel, la actitud de la directiva, la nueva playera, pero es lo que hay representándonos y habrá que apoyar con todo, por lo pronto ya contratamos… Vix.