Hemos venido de Oriente para adorar al rey de los judíos

Del santo Evangelio según san Mateo: 2, 1-12

Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: “¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorado”.

Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: “En Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo, Israel”. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén, diciéndoles: “Vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y, cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorado”. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir, comenzó a guiados, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino.

Reflexión

Está claro que se ha pasado de honrar al Niño con mayúscula a honrar a los “niños”. Esto tiene un profundo sentido teológico. Si Jesús ha dicho: “Todo lo que hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis” (Mt 25,40), esto tiene especial aplicación cuando se lo hacemos a los niños.

Sin duda, Jesús se siente feliz al ver felices a los niños; ríe con ellos en las cabalgatas, goza con sus sorpresas, se siente querido en los gestos de ternura que les prodigamos. No tengamos miedo de que sienta celos cuando nos volcamos en ellos para hacerlos felices. En cierto sentido, los padres tienen el mismo cometido que María y José a los que se les encomendó Jesús, el Hijo de Dios e hijo suyo. Se les ha confiado la misión de hacer crecer a Jesús en sus hijos. Por una especie de consenso social, el día de Epifanía es el día de los “Reyes Magos”, y el día de los Reyes Magos es el día del niño. Resulta patente que el día del niño son todos los días del año. Si celebramos uno con especial énfasis es para avivar nuestra entrega a lo largo del año. La primera exigencia con respecto a los niños es aprender a educar, algo que no se aprende nunca del todo. Pero es demasiado lo que nos jugamos. Miguel Hernández pedía a sus amigos íntimos: “¡Ayudadme a ser hombre; no me dejéis ser una bestia!”. Eso es educar: formar el espíritu. La infancia la construyen los padres y la familia. Muchos padres tienen una preocupación casi obsesiva por la salud, el desarrollo físico de sus hijos y un buen porvenir profesional: ¡Que no les falte nada! En cambio, pocos padres tienen esa misma preocupación por la salud psicológica y espiritual de sus hijos. Es tanto lo que se juega en la educación de los niños, que no se puede dejar a la improvisación o a los impulsos espontáneos. Desgraciadamente no hay, por parte de muchos padres, demasiado interés por aprender aprovechando los numerosos medios que tienen hoy a su alcance… La mejor forma de querer a los hijos es quererse los padres. Es el gran factor de satisfacción y equilibrio psicológico. Los chicos, de forma inconsciente, están diciendo a sus padres lo que los invitados a la boda gritan a los novios: “¡Que se besen!, ¡que se besen!”. Quizás muchos digan: “Ya nos queremos”. Nunca es bastante. Y, además, lo deben notar los hijos. Les da seguridad afectiva.

“El mayor regalo que nos hicieron nuestros padres fue su compañía constante”, me confesaban unos hijos ya adultos. Sí, ya sé que la vida moderna es complicadísima. Pero para lo imprescindible hay que encontrar tiempo, como se encuentra para comer. Para ello es preciso establecer una jerarquía de valores. La convivencia en el hogar es una clase ininterrumpida de pedagogía activa.

Los ratos de sobremesa, las veladas, las comidas compartidas son sagradas para que la familia sea hogar y eduque sabiamente. El día de los Reyes Magos nos urge revisar nuestros comportamientos con los niños y buscar medios para una mejor formación psicológica. Regalo fecundo para los hijos es que la familia sea una verdadera “Iglesia doméstica”; donde se viva la fe, se celebre, se ore… Un gran medio para transmitir los valores evangélicos que harán la vida feliz. Es iluminador el testimonio del Abbé Pierre: “La oración que al final del día teníamos en familia ha ejercido una influencia decisiva en mi vida y en la de mis siete hermanos y sus familias.

MT