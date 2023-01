Futbol devaluado: Iván Torres

Iván Torres/Rotaciones

Este próximo fin de semana regresa la Liga Mx, y no se puede olvidar tan fácil lo endeble y mediocre que han sido los últimos años para el futbol mexicano, su problemática o el fondo que se tocó con la selección tricolor que no pasó de la primera ronda en el pasado mundial.

No ha salido ningún directivo a dar la cara, ningún dueño, todos vieron en aparador estrellarse la dignidad de jugadores, y quizá la del cuerpo técnico sin que nadie metiera las manos por ellos, los dejaron solos ante los juicios de la afición o la opinión pública.

La liga empezará entre un mar de dudas, el nivel futbolístico seguirá pobre, no hay jugadores franquicia de buen nivel, no hay contrataciones bomba, no hay torneos especiales en los que participen equipos para seguir creciendo, lo que significa que no habrá un espectáculo distinto a lo que hemos visto en los torneos que nos han fundido en la mediocridad.

Ante lo dicho, no esperemos ver en este arranque de torneo la mejor versión de los principales equipos, los que generalmente destacan, ni América, ni Pumas, ni Cruz Azul y mucho menos Chivas han hecho transferencias que causen diferencia, tampoco los equipos del norte, ni Tigres, ni Rayados presentarán algo distinto. Insisto el futbol mexicano se mantendrá alejado del espectáculo, muy lejos de lo atractivo que sí fue la Copa del Mundo que demostró que estamos a años luz de las grandes potencias, incluso diría que en materia de presentar el espectáculo a través de la televisión, también nos quedaremos cortos, no hay una evolución tecnológica en ese sentido que sorprenda, en ese sentido las televisoras deberían pensar en realizar algo distinto, algo que haga atractivo sentarse un sábado en la tarde, o un domingo ante la pantalla con una buena botana para disfrutar, pero entiendo que no pasará.

Allá usted qué partido quiere sufrir en este arranque de la liga mx, Puebla-Pachuca, Atlas-Toluca, Necaxa-San Luis, Mazatlán-León, Tijuana-Cruz Azul, Pumas-Juárez, Rayados-Chivas y quizá algo que nos pueda interesar como queretano, el América-Gallos. Dios nos agarre confesados con este futbol tan devaluado.