La Constitución de Adorno: Kike Mireles

Kike Mireles

Grave, muy grave, que una de las candidatas a la presidencia de la República violente la Constitución y leyes electorales con total descaro y desfachatez ¿se imaginan lo que vendría en caso de que una candidata se incline por la ilegalidad ganará la presidencia de la República?

Pues agárrense, porque si hoy vemos una crisis de división de poderes y respeto a las leyes, la cosa se podría poner peor, aunque usted no lo crea, y es que las alarmas de la ya descarada campaña nacional de la jefa de gobierno de la CDMX no dejan de sonar al ser una clara violación del artículo 134 constitucional.

Más de 500 espectaculares supuestamente pagados por diputados federales, quienes aceptan descaradamente el pago de los mismos han puesto en jaque a las autoridades electorales ya que al ser servidores públicos tienen prohibido el hacer esta clase de actos a favor de terceros y mucho menos, cuándo los gastos no son comprobables, en una estimación y dejando barato barato el espectacular, las dietas de los diputados federales de los meses contratados nomás no alcanzarían para el pago de los mismos, algo aquí no cuadra, el artículo 11 BIS de la Ley General en materia de delitos electorales habla del uso indebido de recursos públicos cuando se trate de de posicionar servidores públicos, pre candidatos y partidos, los espectaculares de #EsClaudia son todo lo anterior.

En Fin, los diputados faroles y fanáticos, se metieron por lucidos en camisa de once varas y muy probablemente también metieron a su galla, gallina, valedora o elegida.