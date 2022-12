Asterisco: Agresión a periodistas, vecinos de El Porvenir y castigo a Flo Networks

AGRESIÓN

En este México mágico, aún hay quienes creen que a punta de golpes y ‘agandallamiento’ pueden salirse con la suya. En el conflicto con la gasolinera de El Porvenir debe investigarse la probable responsabilidad del propietario. Alguien llevó ese grupo de choque a amedrentar ciudadanos y a golpear periodistas. Los castigos deben ser ejemplares; no se puede tolerar que los gandallas se salgan con la suya. No se puede tolerar ningún tipo de violencia. Tanto la UAQ como varios medios de comunicación se pronunciaron en contra de la agresión a los compañeros reporteros. No se puede permitir intimidar ni callara la prensa.

LARGA HISTORIA

Por más de ocho años, la estación de servicio ubicada en la colonia El Porvenir fue rechazada por los vecinos del lugar con el argumento de que la gasolinera era un peligro al estar cerca de un hospital, guarderías y viviendas. Administraciones pasaron y la gasolinera de a poco se fue edificando. No está en operación, pero ya tiene algunos permisos. Ante la omisión, los vecinos buscarán que el Gobierno federal los atienda; a ver si allá escuchan su inquietud.

CASTIGO EJEMPLAR

Del dicho al hecho hay mucho trecho. Después de que la empresa Flo Networks salió a ‘lamentar’ (más de una semana después) su error de haber dejado a más de 100 colonias sin agua, la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, afirmó que se aplicará todo el peso de la ley para emitir un castigo ejemplar que evite que otro ‘error ’ vuelva a ocurrir.