Recuento del año: Enrique Álvarez

Enrique Álvarez Garibay

Se acaba 2022. Nos dejó muchas emociones deportivas. Y también algunas decepciones.

QATAR 2022

¡Que Copa del Mundo tan emocionante!. La final emocionó a unos. A otros los puso nerviosos. Pero a nadie dejó indiferente. Para sorpresa de todos, Marruecos se convirtió en el equipo sensación. Y aunque Brasil, Alemania y España quedaron a deber, fue en función de sorpresas y otras emociones.

SELECCIÓN MEXICANA

Se confirmó lo que nos temíamos. El Tri mantuvo el nivel bajo que mostró en eliminatorias, Copa de Oro y Nations League. No cumplió con las expectativas y generó decepción. Ya pasado el tiempo es muy fácil decirlo, pero aquí lo dijimos: Gerardo Martino debió irse cuando se perdieron las 2 finales de los torneos de la zona frente a Estados Unidos.

CLUB QUERÉTARO

No hay noticias. Y digo no hay noticias porque no las hay. En el club no dan noticias de altas, bajas o pretemporada. Los propietarios de palcos y abonos no saben si se les respetará algo de lo que pagaron hace un año. Ante tal comportamiento, solo podemos vaticinar un torneo tan gris como sus recientes actuaciones.

DEPORTE QUERETANO

A diferencia del futbol, los deportistas individuales de alto rendimiento de Querétaro dieron la nota. Tenemos deportistas calificados a Juegos Centroamericanos 2023 en Tiro Deportivo, Lucha Greco Romana, Lucha Olímpica, y seguramente tendremos en Salto con Garrocha y Tiro con Arco. Para Juegos Panamericanos también tenemos un buen panorama. El 2023 pinta bien.