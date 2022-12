Militarización ¿sí o no?: Yamile David

Yamile David

¿Realmente es bueno poner tanto en manos de los militares?



No recuerdo que ningún gobierno mexicano haya otorgado tanto poder a los militares como lo ha hecho el actual y más cuando una de las promesas de campaña fue “regresar al Ejército a sus cuarteles”, y hoy, lejos de ello, toman el mando de la guardia nacional, tienen bancos, y ahora hasta una aerolínea ¿Es esto lo mejor para el balance del poder, la seguridad, la economía?



La línea es muy delgada; ceder tanto poder resulta sí en una lealtad hacia el Presidente, pero ¿de qué depende esta lealtad y cómo se puede asegurar?



Egipto, Argentina, España, Italia, Chile, entre otros, son ejemplos de países que han caído en manos de los militares y la cosa no ha salido muy bien.



En un momento histórico en donde los derechos humanos son demandados más que nunca y en donde más y más abusos salen a la luz, asegurar que nuestros militares actúen en plena garantía de ello es fundamental y sobre todo, no perder de vista que hemos luchado mucho por vivir en una democracia que día a día se va desdibujando a ojos del poder y la apatía de la sociedad.

No lo olvidemos: el ejército no tiene que ser presidencialista, tiene que ser constitucionalista.