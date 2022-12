Gracias, 2022; bienvenido, 2023: Gonzalo Flores

Gonzalo Flores/Infrasónico

El tiempo vuela y hemos llegado a la última semana de 2022. Un año que, en lo musical, significó para Querétaro un impulso que lo colocó como sede con la capacidad de recibir propuestas internacionales de gran calidad, con las que se dejó atrás poco más de dos años de inactividad social por la pandemia de la COVID-19.

En la memoria de los melómanos queretanos, 2022 ha dejado gratas experiencias. Entre las más destacadas resalta la visita de los británicos Gorillaz y Hot Chip, los estadounidenses Band of Horses y Cold War Kids, los canadienses The Dears, los colombianos Monsieur Periné (por mencionar algunos), dentro de la tercera edición del festival Pulso GNP. El 6 de mayo de 2023, se espera otra memorable jornada de esta fiesta musical para el estado y la zona del Bajío.

Otro momento para recordar de este 2022 se registró el 26 de febrero, cuando Enrique Bunbury, sin saberlo, ofreció en Querétaro el último concierto de su carrera a causa de una afección en la garganta y vías respiratorias que no le permitió cantar más.

El mundo underground también se benefició con la reapertura de espacios. Gracias a ello, disfrutamos de conciertos como el de los legendarios Clan of Xymox, así como Molchat Doma, Sextile, Die Selektion, Selofan, Super Besse, Fatamorgana, Beverly Kills, A Place to Bury Strangers, Chernaya Rechka y Lacrimosa; además de A.S.E.S.I.N.O, los hermanos Max e Igor Cavalera, Sepultura y Discharge, quienes, cada uno con su estilo, han dejado huella entre quienes presenciaron sus actos en directo.

También fueron memorables las actuaciones de La Bande-Son Imaginaire, Los Espíritus, la leyenda César Castrillón (mejor conocido como ‘Papi Saico’), King Gizzard and The Lizard Wizard, Love of Lesbian o Axel Catalán. Foros como el Museo de la Ciudad, La Glotonería, Club Latino, Jardín de la Cerveza Hércules y Sala Arpa serán de gran importancia para el año entrante.

A los conciertos anunciados en 2023 se agrega el Festival City el 27 de mayo, en el Lienzo Charro Hermanos Ramírez, en Corregidora, que ya confirmó como su primer ‘headliner’ a La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio. También entre las recientes confirmaciones se encuentra el regreso de Molchat Doma el 26 de marzo en el Teatro Metropolitano.

Otras bandas que veremos serán Therion el 29 de enero en el Teatro Metropolitano, Moonspell el 14 de marzo en La Glotonería, Sonata Arctica el 8 de abril en Club Latino, Testament y Kreator el 5 de mayo en la Plaza de Toros y Diying Fetus el 22 de junio en La Glotonería, más lo que se acumule.

Así, desde este espacio ‘Infrasónico’, despedimos agradecidos al 2022 por tanta música y confiamos en que 2023 traerá más conciertos de propuestas que no están inmersas en el mundo sonoro comercial, pero que cuentan con un público fiel y entregado. ¡Feliz y próspero Año Nuevo para todos los lectores de AD Comunicaciones!