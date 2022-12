Suspensión de derechos de las mujeres en medio oriente

Una noticia lamentable, el régimen talibán suspende el derecho a la educación universitaria a las mujeres en Afganistán. Luego de que el pasado agosto de 2021 los talibanes tomarán nuevamente el control, miles de personas buscaban desesperadamente salir del país, ahora a poco más de un año de ese acontecimiento, sabemos por qué.

El mundo comenzaba a olvidar lo que representaba una completa suspensión de derechos a las mujeres en todas las esferas de su vida, en derechos políticos, reproductivos, de desarrollo y esparcimiento. Sin embargo, lo que sucede en estos días en medio oriente, nos ayuda a visibilizar el grave problema y lo que viven estos países en referencia a los derechos de las mujeres.

No se les permite tener acceso a la educación, no pueden participar en asuntos públicos, no se les permite viajar, conducir, ni casarse sin el permiso de un tutor hombre, entre otras prohibiciones que son difíciles de imaginar.

Los derechos de las mujeres en medio oriente están completamente suspendidos, cabe mencionar un caso, el del futbolista Amir Nasr, quien fue condenado a muerte la semana pasada por mostrar apoyo en las protestas en favor de los derechos de las mujeres en Irán.

La comunidad internacional ha rechazado y condenado estas situaciones, empero, es necesario alguna solución real ante esta grave problemática. La situación que viven hoy las mujeres en medio oriente debe de cambiar, ni la forma de gobierno, ni mucho menos la religión deben ser factores para suspender o limitar los derechos de las mujeres.

