Asteriscos: INE, maltrato animal y vacaciones

DENUNCIA

El PAN no se quedó de brazos cruzados y ya interpuso una denuncia ante el INE por presuntos actos anticipados de campaña debido a los anuncios espectaculares que “alguien” colocó en Querétaro y que hacen “clara alusión a Claudia Sheinbaum”. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, porque los blanquiazules también saben de eso. Por parte de Morena, se lavan las manos y aseguran desconocer quién o quiénes están detrás de los espectaculares que promocionan a Sheinbaum; dicen que quizás sean los propios ciudadanos quienes reconocen en la capitalina a una “líder”. ¿Les creen?

TAUROMAQUIA

El diputado Antonio Zapata aclaró que la reglamentación para penalizar el maltrato animal no se diseñó para sancionar las corridas de toros; que no son lo mismo, dijo el legislador. Por parte del ayuntamiento capitalino, no hay hasta el momento intenciones de modificar regulaciones sobre las actividades taurinas. Todo esto, luego de la manifestación de activistas en contra de la fiesta brava. El edil Luis Nava enfatizó que se debe procurar el diálogo y la tolerancia entre ambas partes.

DE VACACIONES

La próxima semana saldrá de vacaciones el gobernador Mauricio Kuri. El mandatario se tomará unos días para descansar, festejar con su familia y amigos la Navidad y el Año Nuevo, y regresará a sus actividades en enero.