Entre traidores te veas: Fernando Islas

Fernando Islas

Interesante reunión la que sostuvo el compañero presidente, Andrés Manuel López Obrador con diputados y senadores del movimiento de la cuarta transformación, integrantes de las bancadas morenistas, petistas y verde ecologistas se dieron cita para escuchar el mensaje que el titular del ejecutivo Federal tenía para ellos, parte importante del discurso fue el agradecimiento que AMLO tiene con aquellos legisladores y legisladoras que han defendido el proyecto alternativo de nación que desde hace años ha sido promovido por el movimiento Obradorista, sin dejar de lado los pendientes que aún existen a prácticamente 2 años de distancia para que el primer sexenio de la 4T llegue a su fin.

Ausencia reveladora la del coordinador de la bancada guinda en el senado, Ricardo Monreal brilló por su ausencia en este encuentro, esto después de varios meses donde el zacatecano ha estado distante de la línea marcada por MORENA y que llegó a su colapso con el voto en contra del Plan B de Obrador en materia electoral, es un hecho que el no figurar dentro de los perfiles para el 2024, hizo que Monreal mostrará sin reparo alguno ambición desmedida y su poco compromiso con el movimiento que lo llevó al espacio que hoy en día ocupa.

Bien lo dijo el presidente, “se tienen amigos de mentiras y enemigos de verdad” por ello vale la pena ubicar a lo largo y ancho del país a aquellos que su principal motivación son sus intereses personales y no la transformación de la vida pública de México, claro que Querétaro no sé libra de este tipo de impostores, así que hay que agudizar la vista y cerrar fila para que no sigan infiltrándose y ocupando espacios que la militancia comprometida se ha ganado a través del trabajo.