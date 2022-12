Editorial: El cubrebocas, de nuevo

Aunque los casos de COVID-19 se han incrementado en la entidad, todavía no puede decirse que se está llegando a niveles vistos durante 2020 y 2021. Afortunadamente, las vacunas ayudaron a disminuir la letalidad y la velocidad del contagio; no obstante, como siempre se decían las autoridades sanitarias, no hay que bajar la guardia.

En este caso, las autoridades se mantienen en alerta por si regresan las medidas sanitarias para mitigar este virus, aunado también al aumento de casos de influenza por la temporada invernal. A seguir cuidándose.

Las autoridades capitalinas dieron a conocer el programa de prevención de conductas de riesgo para 2023. Este programa, aunque no es muy ‘ruidoso’ o visible si lo comparamos con las obras públicas, será importante para prevenir la violencia en todo tipo de espacios.

Manténgase informado a través de nuestro sitio web amqueretaro.com, donde le llevamos todo el acontecer local, nacional e internacional. Disfrute la lectura.